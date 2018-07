Catalunya reconeix la seva cultura en uns Premis Nacionals que reivindiquen "diàleg", "llibertat" i "justícia"

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) ha lliurat aquest dijous els Premis Nacionals de Cultura 2018, en una gala reivindicativa en què diversos dels guardonats han reivindicat "la cultura com a pont de diàleg", han defensat la "llibertat" i han fet una crida per exigir "justícia".

En aquest mateix sentit s'ha expressat el president Quim Torra, que ha aprofitat la seva intervenció per recordar la figura de Puigdemont i reclamar l'alliberament dels polítics empresonats i el retorn dels exiliats.

"Fins que ells no comparteixin una diada com la que estem celebrant, res no serà normal. Esperem i desitgem la seva llibertat immediatament", ha apuntat.

Els guardonats han estat el magazín digital 'Catorze', el Centre de Titelles de Lleida, la Fundació Festa Major de Gràcia, la Fundació Pau Casals, així com els escriptors Jordi Pàmias i Valentí Puig, els directors d'escena Josep Anton Codina i Albert Vidal, l'artista Fina Miralles i l'il·lusionista Hausson.

L'actes'ha fet al Teatre Zorrilla de Badalona i Marta i Lluís Marco han estat els encarregats de conduir una gala que ha tingut un marcat caràcter reivindicatiu amb mencions a l'actual situació que es viu a Catalunya, amb presos independentistes i polítics exiliats.

Tot plegat coincidint amb la notícia que la justícia alemanya ha acceptat l'extradició de Puigdemont a Espanya només pel presumpte delicte de malversació.

En aquest sentit s'ha expressat Carla Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, que ha estat una de les guardonades. "Som un poble especialitzat en potenciar les nostres capacitats i superar les adversitats, un poble que fa de la seva llengua i cultura el seu estandard i de la sardana i el color groc un símbol de llibertat", ha considerat.

Per la seva banda, la directora del magazín digital 'Catorze' Eva Pique, ha assenyalat que "la cultura és l'únic flotador al qual aferrar-se quan assetja la intempèrie moral, és allò que queda quan la resta es trenca".

Així mateix ha demanat als qui encara tenen veu que "denunciïn la injustícia des de tots els altaveus possibles".

L'actor i director d'escena Albert Vidal, ha afegit en la seva intervenció que "els qui volen dividir el poble català no se'n sortiran".

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat l'encarregat de posar punt i final a la gala amb una emotiva intervenció en què ha recordat que qui hauria d'estar en aquest escenari en el seu lloc és "un home lliure que està lluitant per la llibertat de Catalunya". I ha afegit: "Ens falta el president Puigdemont". En aquesta línia ha mencionat un per un els dirigents que es troben a l'exili i a la presó i ha tornat a reclamar el seu alliberament: "Fins que ells no comparteixin una diada com la que estem celebrant, res no serà normal.

Esperem i desitgem la seva llibertat immediatament", ha apuntat. La gala ha comptat amb les actuacions del cor infantil Amics de la Unió de Granollers i el Quartet Joan Vives que s'han fet seu el tema 'Meravellços regal' de Txarango.

ambé ha intervingut el raper Poor Tràmit, que ha dedicat un tema als refugiats tot reconeixent la tasca que duu a terme l'ONG de Badalona Open Arms.

El CoNCA també ha distingit la Fundació Pau Casals, impulsora dins i fora de les fronteres catalanes de la música com a mitjà d'expressió cultural i humanístic; el Centre de Titelles de Lleida, organitzador d'una fira única a Catalunya en el seu gènere; Hausson, Jesús Julve, gran renovador de l'il·lusionisme a Catalunya; la tasca del director i gestor teatral Josep Anton Codina; l'excel·lència en la representació cultural del territori del poemari de Jordi Pàmias; l'exigència en la construcció d'una veu i una mirada personals amb vocació universal de l'escriptor Valentí Puig i l'artista Fina Miralles, pionera del land art i el body art a Catalunya.Concedits pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) des de fa deu anys, han reconegut més de 800 professionals i col·lectius al llarg de la seva història.

Els Premis Nacionals que van ser instituïts per la Generalitat republicana el 1932, es van interrompre amb la Guerra Civil el 1938 i es van reprendre el 1982, han reconegut la tasca de més de 800 creadors, professionals i entitats del sector cultural del país al llarg de les seves 43 edicions.