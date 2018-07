Troben el manuscrit datat el 1359 que recopila lleis origen de la Generalitat

Un doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha trobat el manuscrit que recopila la normativa dels orígens de la Generalitat de Catalunya, que data de l'any 1359 i que estava mal catalogat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Pere Ripoll va trobar el manuscrit mentre elaborava la seva tesi Llibre dels Vuit Senyals (15th century): an Edition, Legal and Comparative Study, en la qual es proposava estudiar les institucions que van sorgir a tot Europa amb fins similars als de la Diputació del General o Generalitat de Catalunya, situats al segle XIV, va informar la UPF.