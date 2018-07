Troben manuscrit datat el 1415 que recopila les lleis dels orígens de la Generalitat

Un doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha trobat el manuscrit que recopila la normativa dels orígens de la Generalitat de Catalunya, que data entre els anys 1415 i 1425 i que estava mal catalogat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Pere Ripoll va trobar el manuscrit mentre elaborava la seva tesi "Llibre dels Vuit Senyals (15th century): an Edition, Legal and Comparative Study", en la que es proposava estudiar les institucions que van sorgir a tot Europa amb fins similars als de la Diputació del General o Generalitat de Catalunya, situats al segle XIV, ha informat la UPF.

El manuscrit trobat porta per nom "Llibre dels Vuit Senyals" (LVS) i conté el règim jurídic dels orígens de la Diputació del General, segons la universitat.

El document compila les normes i la jurisdicció aprovades en les Corts Catalanes, que donaven poder a la institució en àmbits com l'autoorganització jurisdiccional i administrativa, les finances i els tributs, i li atorgava blindatge financer, ha explicat la UPF.

El doctor en Dret per la UPF, que va obtenir excel·lent 'cum laude' per la seva tesis, presentada el passat 26 de juny, s'ha mostrat "satisfet" per haver trobat aquest manuscrit, que "sabia que existia", però que "a causa de les intervencions de restauració i catalogació del segle XIX, el van deixar sense tapes i va ser catalogat de manera confosa".

Pere Ripoll ha explicat que la localització del llibre "ha facilitat estudiar la jurisdicció embrionària de la Generalitat amb un sol manuscrit, aspecte que fins ara s'havia de fer mitjançant la normativa dispersa generada durant segles".

A més, el llibre confirma la hipòtesi proposada per Antonio Torres fa cent anys sobre el moment més aproximat del naixement de la Diputació del General i situar-lo el 1359, malgrat que el manuscrit "té en compte els primers símptomes d'autonomia de 1289 i 1291".

El doctor en Dret també ha explicat que els treballs d'investigació previs a la localització del document "han possibilitat saber que va ser ordenat a principi del segle XV, durant el primer procés compilatori del Dret català, com a resposta a la incomprensió que la institució de la Diputació del General despertava en la dinastia dels Trastàmara".

L'estudi del llibre "ha permès situar la Generalitat dins de les famílies d'institucions de poder sorgides a Europa com a promotores d'un procés d'emancipació", cosa que "reafirma alguns dels seus trets més extraordinaris com a institució estamental separada del poder real", segons l'autor de la tesi.

De la seva banda, el professor de Dret de la UPF Tomàs de Montagut, que ha estat codirector de la tesi, ha coincidit en la "importància d'haver localitzat el manuscrit", ja que "evidencia que Catalunya era una monarquia dualista, on el monarca havia de pactar amb les Corts, i les normes que blindaven aquest pactisme jurídic es troben en el llibre".

La troballa s'emmarca en el doctorat industrial de la UPF i l'Editorial Barcino, que està especialitzada en l'edició de textos clàssics i preveu publicar el 2019 una edició del manuscrit.

L'edició inclourà un estudi introductori sobre el procés d'investigació i de localització del manuscrit, una anàlisi de la normativa de les fonts i de tots els aspectes al voltant de l'aparició del LVS, així com la transcripció del manuscrit, segons la UPF.