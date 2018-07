La Fira del Circ de la Bisbal aixeca el teló amb l'oda a la vida de Cirque Rouages

La companyia francesa Cirque Rouages va inaugurar ahir a la nit la Fira de Circ de La Bisbal d'Empordà, que compta en aquesta edició amb unes setanta funcions, amb l'oda a la vida Sodade.

Cirque Rouages va oferir una nit de funambulisme, música, poesia i teatre mecànic a partir de la història d'un home vell que s'acosta al mar una nit de tempesta i s'endinsa en els records. Uns records que es balacegen a la corda fluixa, sobre un cable, com les onades que van i venen.

La cita, que es prolongarà fins diumenge, aposta aquest any pel circ contemporani, encara que manté les propostes de carrer habituals.

Així doncs, aquest dissabte al matí, l'activitat es recuperarà a les 11 hores amb una obra de clown infantil de la Cia La Bleda. Al migdia hi haurà tallers de circ i, a la tarda, la festa serà ininterrompuda fins a la matinada. Diumenge també hi haurà espectacles durant tot el dia.

El nombre de companyies es redueix de quaranta a trenta amb l'objectiu, segons els organitzadors, de primar la qualitat dels espectacles i fer l'esdeveniment atractiu per als artistes.

La majoria de funcions són gratuïtes i, entre els noms del cartell, destaca el dels francesos de Cirque Exalté i Collectif La Basse Cour, així com el dels barcelonins d'Ateneu Popular 9 Barris and Vavel Circus.

El pressupost de la Fira Internacional de Circ de la Bisbal arriba en aquesta edició als 118.000 euros amb un 35 per cent d'aquests diners aportats per l'Ajuntament, el 25 per la Diputació de Girona, el 15 per la Generalitat i el 5 pel Ministeri de Cultura, mentre que la resta prové de recursos propis.