El llibre de la cartografia de la Fundació Mascort

La Fundació Mascort de Torrroella de Montgrí va presentar dijous el llibre La cartografia de la Fundación Mascort. Escenas de la historia, obra firmada per Inés Padrosa, bibliotecària del Castell de Peralada, que apareix a la fotografia. La publicació no deixa de ser el catàleg de l'exposició de més de 160 cartografies que van des del segle XVI al segle XIX, amb diferents mapes de Catalunya i Girona on destaquen les seves fortificacions. Lla majoria d'aquests van ser elaborats en períodes de guerra. És la mostra d'estiu a la fundació de Torroella.