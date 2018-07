El castell de Calonge acull aquest estiu tres exposicions de pintura i escultura

El castell de Calonge va acollir ahir, la inauguració de tres exposicions d'art: una de pintura i dues d'escultura i ceràmica. Segons va informar l'ajuntament, la primera d'aquestes exposicions correspon al pintor i artista de prestigi internacional Manel Bea (1934-1996). La pintura d'aquest artista es va endinsar inicialment en la figuració i va anar evolucionant cap a l'informalisme, tenint una important influència en el surrealisme màgic. Bea va fer prop de 2.000 quadres, i el castell de Calonge disposarà d'una mostra que arriba a la trentena. La segona mostra és de l'escultor empordanès Josep Canals i explora essencialment les possibilitats expressives de la coneguda com a Cinta de Moebius. A través d'aquest element, treballa amb diversos materials ben diversos com el ferro, la fusta, el travertí, el polièster o el marbre de Carrara. Hi haurà una trentena de les seves escultures a aquesta exposició: una part estarà al castell de Calonge i, l'altra, al Parc del Collet de Sant Antoni.

La darrera és de l'escultora i ceramista Núria Efe, una autora que s'inspira en algunes referències mitològiques i en la combinació d'elements terrestres i marítims per donar peu a les seves figures. Destaca, per exemple, les deesses que crea d'inspiració personal, que solen ser obres de terracota. Hi ha, en conjunt, més d'una trentena d'obres.

Els quadres de Manel Bea es podran visitar fins al proper 30 de setembre al castell de Calonge. Estarà obert tots els dies menys els dilluns de cinc de la tarda a nou del vespre. Durant el mes de setembre, només estarà obert els caps de setmana, i serà durant la mateixa franja horària. Pel que fa a les exposicions de Canals i Efe, estaran obertes fins al 19 d'agost al castell de Calonge, de cinc de la tarda a nou del vespre menys els dilluns.

Ambdós autors també exposaran al Parc del Collet de Sant Antoni. En aquest indret, part de la mostra que oferiran estarà disponible fins al 20 d'agost, de nou del matí a vuit del vespre cada dia.