Mazoni arreplega temes inèdits i versions a l'àlbum recopilatori «Cançons robades»

El músic de la Bisbal d'Empordà Jaume Pla «Mazoni» ha publicat Cançons robades (Bankrobber), un disc recopilatori de temes inèdits i versions. Editat només en format digital, l'àlbum recupera cançons perdudes que no figuren a cap dels seus elapés, algunes fins i tot inèdites en les xarxes socials. El disc s'obre amb una versió elèctrica de Sol, del seu anterior àlbum acústic, Carn, os i tot inclòs (2017), amb bateries, baix i guitarres elèctriques, en un homenatge al mur de so de Phil Spector, i prossegueix amb Magranes molt i Purgatori, extretes d'un senzill de l'any 2013, per continuar amb Nedar contracorrent, inèdita en digital, que va ser la sintonia de la sèrie de TV3 Kubala, Moreno i Manchón.



Versionant Nina Simone

També inclou Ain't got no, una adaptació en català del clàssic de Nina Simone gravada en directe per a The Furious Sessions, i tres peces extretes de l'EP Inaudit, del 2011: Arrels, Golafre de marisqueria/Foie i la versió de The Beatles A la meva vida, una relectura en català d' In my life. Tanca el disc Eufòria 2010, una reversió del tema homònim amb la veu de Bikimel. Mazoni tocarà algunes d'aquestes peces en els seus pròxims concerts previstos a Cornellà del Terri (17 de juliol), Santa Cristina d'Aro (20 de juliol), Salt (dia 21 de juliol), Sant Feliu de Guíxols (2 d'agost), Sant Pere de Riudebitlles (4 d'agost), Barcelona (16 d'agost, festes de Gràcia), Sant Joan (Mallorca, 19 d'agost), Igualada (21 d'agost), Monells (25 d'agost) i Torroella de Montgrí (28 d'agost), segons el calendari que ha anunciat el cantant de la Bisbal.