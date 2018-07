El Cruïlla es consolida com una cita musical a l'estiu i tanca tres dies de música amb 57.000 assistents

El festival Cruïlla Barcelona va tancar la seva novena edició amb un total de 57.000 assistents, una xifra similar a la de l'any passat. Segons va informar l'organització a través d'un comunicat, es tracta d'una edició «d'èxit» que «evidencia que el Cruïlla s'ha instaurat com la cita musical a Barcelona i a tot el país». La darrera jornada del festival, aquest dissabte, va arrencar amb el concert de Fatoumata Diawara i va acabar amb les actuacions dels francesos Justice i el hip-hop dels The Roots.

Els impulsors del Cruïlla van assegurar que el festival va ser un «tot terreny amb tota classe de sons» i va obtenir «la complicitat del públic». Els organitzadors van destacar que la darrera jornada del festival havia estat marcada per un «ambient distès i per la presència d'un públic de totes les edats».



Un festival de contrastos

De la icona pop Pharrell Williams –amb el seu projecte N.E.R.D-, a la calidesa i la samba de Gilberto Gil, passant pel petit del clan Marley, Damian, o la banda de bandes Prophets of Rage (amb membres de Rage Against the Machine, Public Enemy i Cypress Hill). I això sense oblidar la sempre generosa quota catalana i estatal, enguany amb noms com Joana Serrat, La Pegatina, Lori Mayers, Joan Dausà o Blaumut, entre altres.

Joan Dausà, Blaumut i Joana Serrat van posar l'accent català i un to més reposat. Acompanyat del piano i una formació mínima, Dausà va defensar les cançons del seu tercer disc Ara Som Gegants, àlbum que va llençar a l'abril després d'una aturada creativa de tres anys.