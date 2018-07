Girona commemorarà el 2019 els 75 anys de la mort del fotògraf Valentí Fargnoli

L'Ajuntament de Girona recordarà la figura del fotògraf Valentí Fargnoli el proper 2019 coincidint amb els 75 anys de la seva mort. Al llarg de l'any que ve se celebraran un seguit d'actes que han d'ajudar a explicar la figura d'aquest fotògraf "que ja no és tan desconegut però que cal que el difonguem", tal com ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

El 7 d'abril de 2019, coincidint amb l'aniversari de la seva mort, s'inaugurarà una exposició sobre la figura del fotògraf i algunes de les imatges que va fer. En destaquen les fotografies del patrimoni gironí i també d'esdeveniments de cultura popular. Quan falta poc per iniciar aquest any commemoratiu, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de Girona ha signat un acord amb la Fundació Amatller per digitalitzar un total de 2.138 arxius de Fargnoli, que preveu penjar a la pàgina web de l'arxiu de la ciutat per tal que tothom les pugui veure i descarregar.

Imatge presa al barri de Pedret de Girona entre 1918 i 1925 | Ajuntament de Girona. CRDI (Valentí Fargnoli Ianetta)

El director del CRDI, Joan Boadas, ha explicat que aquest conveni amb la Fundació Amatller arriba després d'una recerca de dos anys i mig a partir de cartes que es van intercanviar Valentí Fargnoli amb Adolf Mas, que l'havia contractat per realitzar fotografies. Posteriorment, el fons fotogràfic de Mas va passar a mans de la Fundació Amatller. La recerca, però, ha permès que ara es pugui posar "autoria i data a moltes fotos" que hi havia dins de la col·lecció.

A més, Boadas també ha destacat l'exactitud amb què es pot detallar quin dia i a quina hora Fargnoli va captar cada fotografia. Això permet donar més detalls a alguns investigadors del patrimoni ja que, per exemple, si en un edifici s'han fet obres posteriors a la seva construcció ara es pot saber si va ser abans o després del 1918 o el 1919 gràcies a les fotografies fetes per Fargnoli.

Els actes dels 75 anys de la mort de Fargnoli es complementaran amb la dignificació de la tomba del fotògraf al cementiri de Girona i també amb la publicació de dos llibres. El primer d'ells forma part d'una recerca del mateix Boadas sobre la fotografia noucentista en què hi apareix Fargnoli, conjuntament amb Adolf Mas i altres fotògrafs destacats de l'època. El segon es presentarà durant les fires de Girona del 2019, coincidint amb la finalització de l'exposició. Aquest segon llibre se centrarà exclusivament al treball fotogràfic de Valentí Fargnoli.

Dins dels 2.138 arxius digitalitzats, hi ha una primera part en què ja s'han digitalitzat 1.350 documents "poc coneguts" que corresponen al 1918 i al 1919 i que el director del CRDI ha recordat que ja compten amb una història de "100 anys justos". Posteriorment s'anirà classificant la resta del material a partir d'una recerca per conèixer la localització de cada fotografia.

Valentí Fargnoli va néixer el 1885 a Barcelona, tot i que els seus pares eren italians que s'havien traslladat a Catalunya. Després d'una breu estada a Itàlia, la família es va establir a Girona. La tasca de Valentí Fargnoli com a fotògraf comença el 1910 i va dedicar-se a disciplines ben diferents. Durant tota la seva vida va ser un fotògraf ambulant, ja que no es podia permetre el cost d'obrir el seu propi estudi. Per això al llarg de la seva vida va realitzar multitud d'encàrrecs, des de fotografies d'edificis i monuments gironins, a escultures i també processons o altres esdeveniments populars. També realitzava encàrrecs per a comunions.

El seu prestigi, aconseguit en diversos concursos fotogràfics, va permetre que Fargnoli arribés a publicar les seves instantànies en mitja dotzena de publicacions i tres d'elles eren signades per Carles Rahola. També va rebre encàrrecs de l'Ajuntament de Girona i de la Diputació sobre alguns dels edificis monumentals. Fargnoli va morir el 7 d'abril de 1944, cinc dies abans de complir 59 anys.