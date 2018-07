Una festa amb la Fura dels Baus difondrà el programa cultural d'Olot

Olot ha batejat amb el nom de «culTURA FEST» el seguit d'activitats que es portaran a terme el 31 d'agot, a partir de les 20.00 hores, per presentar les activitats culturals organitzades durant la tardora la capital garrotxina, i per «anar-se preparant per les festes del Tura».

La presentació de la programació s'acompanyarà de l'espectacle Manes, de la Fura dels Baus, i també s'oferirà servei de bar i foodtrucks, a més de música de DJ's «fins entrada la nit».

Precisament avui es posaran a la venda les entrades per a l'espectacle de la Fura, una impactant proposta del 1996, en la qual el públic es converteix en part del muntatge, i que ara han recuperat. Es farà a la plaça de Braus.