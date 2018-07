Ballarins catalans de primer nivell actuaran al festival benèfic «Girona en moviment»

La dansa serà la protagonista de Girona en moviment, el nou festival benèfic que la Fundació Oncolliga Girona i l´Associació Cultural David Rodríguez celebraran del 6 al 9 de setembre a la capital gironina.

La iniciativa pretén apropar al públic gironí l´art de la dansa i el talent de ballarins catalans de primer nivell i, alhora, recollir fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer.

El festival es va presentar ahir en una roda de premsa amb la participació de la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, el ballarí gironí David Rodríguez, impulsor de la iniciativa, que va intervenir per videoconferència des d'Stuttgart (Alemanya), i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El festival neix després d´una primera experiència de dansa solidària que va tenir lloc l´estiu passat, quan l´Oncolliga i David Rodríguez van unir esforços per organitzar les gales Ballarins de Girona, junts contra el càncer, al Teatre de Bescanó.

En aquelles dues gales es van recaptar 7.500 euros per al projecte del banc de perruques i el servei de psicooncologia que ofereix l´Oncolliga.

Amb la col·laboració de les escoles de dansa The Classical Ballet School i Cont-Class, el festival arrencarà el 6 de setembre (CaixaForum, 19.00 h.), amb una conferència sobre dansa i salut que anirà a càrrec Laura Llacuna.

També es posarà en pràctica l´activitat Ball al Carrer dues tardes a la Plaça de Catalunya amb grups com l'Esbart Fontcoberta de Banyoles, Studio Funky The Group, Francesc Ramírez, Balls de línia (Teresa Micaló), Claqué (Alba Carretero) i Moviment Lantana.

El divendres 7 de setembre a l´Auditori de la Mercè (21.00 h.), es representarà l´espectacle La Piazza, del conegut corèograf Mauro Bigonzetti. En són els artífiex el grup musical italià ASSURD i els ballarins Luke Prunty, Francesca Ciaffoni, Alessandra la Bella i Reginald Lefebvre.

El festival es clourà el diumenge 9 de setembre al Teatre Municipal, amb la gala benèfica Ballarins catalans junts contra el càncer, amb actuacions del mateix David Rodríguez, Marc Balló, Virginia Joëlle López, Tess Buck Gili, Alba Victòria Nadal, Yvone Slingerland, Carlos Rome-ro, Roger Cuadrado, Debora Maiques, Aleix Mañé, Alexandra Urcia i Anna Roura.