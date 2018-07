Judit Neddermann i The Hanfris Quartet actuaran al ViaVeu de Sant Julià de Ramis

El Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis acollirà els diumenges 22 i 29 de juliol els concerts del ViaVeu amb The Hanfris Quartet i Judit Neddermann com a artistes convidats. «Seran uns concerts molt especials perquè es fan en un espai únic i amb els artistes molt a prop» assegura el regidor de cultura, Pere Pujolràs.

The Hanfris Quartet és un grup vocal masculí que ha guanyat tres vegades la medalla d´or al Campionat d´Espanya de Quartets Barbershop. Els quatre integrants de The Hanfris Quartet oferiran un espectacle de 75 minuts el diumenge 22 de juliol a les 9 del vespre.

Una setmana més tard, el diumenge 29 de juliol, serà el torn de Judit Neddermann, que presentarà el seu tercer disc, Nua, acompanyada de tota la banda.