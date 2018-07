Òscar Camps (Open Arms) inaugurarà el nou curs de la UdG

La Universitat de Girona (UdG) inaugurarà el curs acadèmic 2018-2019 el 27 de setembre amb un acte obert al conjunt de la ciutadania que girarà a l'entorn del compromís social. Serà a les 12 del migdia a l'Aula Magna Modest Prats.

Òscar Camps, fundador i director de Proactiva Open Arms, pronunciarà la lliçó inaugural, titulada La Determinació de Salvar Vides.

Aquest enfocament tindrà continuïtat i està previst que en els propers cursos es posi el focus en el feminisme, la sostenibilitat i l'educació inclusiva, perquè es persegueix que l'acte que marca l'inici del curs, a més de les qüestions relacionades amb la docència, la recerca i la transferència de coneixement, «hi hagi un espai per a la reflexió i per a fer prevaler la solidaritat i la tolerància per damunt de qualsevol consideració», ha informat la UdG en un comunicat.

Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre amb la missió de rescatar del mar els refugiats que arriben a Europa.