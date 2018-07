Banyoles fa un salt en la seva programació cultural amb Rosenvinge o Chicuelo

La presència d'artistes de renom en els seus diferents estils, com és el cas de Cristina Rosenvinge en el panorama «indie» o Chicuelo en el flamenc, han permès que Banyoles faci un salt de qualitat en la seva programació cultural.El regidor responsable d'aquest àmbit, Jordi Bosch, va presentar ahir les diferents actuacions previstes per al segon semestre d'aquest any, entre les quals figuren, a més de les de Rosenvinge i Chicuelo acompanyat de Marco Mezquida, altres cites destacades, com l'Orquestra Simfònica Camera Musicae.Els programadors van desgranar les diferents propostes, després de coincidir que els dos festivals de prestigi de Banyoles, Aphònica i Ethno Catalonia, han confirmat el seu creixement aquest 2018, especialment el primer, del qual Bosch va indicar que està «molt consolidat».



Públic familiar i dansa

Aquest municipi comptarà en el segon semestre d'any amb una programació de 29 espectacles i 50 funcions, de les quals 11 són de l'àmbit musical, 9 del teatre, 6 per a públic familiar i 3 de dansa amb l'objectiu de facilitar el creixement d'aquest últim apartat. La programació començarà el 15 de setembre amb la preestrena d' Estómac, el nou disc de la pianista i compositora Clara Peya. Chicuelo i Mezquida, aquest últim artista resident de l'Ateneu de Banyoles aquest 2018, actuaran el 22 de setembre amb una fusió de jazz i flamenc, i Rosenvinge ho farà el 2 de novembre per presentar el seu últim treball, Un hombre rubio. L'altra cita destacada en l'apartat musical és la que protagonitzarà el 21 de desembre l'Orquestra Simfònica Camera Musicae, qualificada pel president de Joventuts Musicals d'Espanya, Miquel Cuenca, que va assistir a la presentació, com la tercera més important de Catalunya. Cuenca és una de les ànimes de l'Ateneu d'Estudis Musicals de Banyoles. L'àmbit teatral comptarà amb el segell de qualitat que li atorga el festival Temporada Alta a alguns dels muntatges, com és el cas de Troia, un veritable odissea!, del Cor de Teatre, que viurà a Banyoles una preestrena, o de Esmorza amb mi, d'Ivan Morales. Les entrades per a tots els espectacles es posaran a la venda a partir d'avui, així com els tres tipus d'abonament que s'han concebut.