Creen vuit rutes turístiques per difondre coneixements científics en família a les comarques gironines

El director general del Patronat de Turisme de Girona, Ramon Ramos i el director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) en la presentació de les rutes de turisme científic a Girona. ACN

El Patronat de Turisme de Girona i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han creat vuit rutes turístiques a les comarques gironines per tal que les famílies realitzin activitats relacionades amb la ciència, la recerca i el coneixement. Cada ruta està situada en una comarca diferent i proposa activitats per realitzar durant un cap de setmana. Ja sigui en museus, parcs naturals o també centres de recerca. Segons el responsable de turisme científic de la FCRi, Marc Portella, aquestes rutes científiques són transversals amb altres tipus de turisme, ja que "quan visites aquests punts, segurament també fas turisme rural i patrimonial".

Les rutes, que neixen amb la voluntat de potenciar el turisme científic a la demarcació, són una "iniciativa pionera a tot l'estat espanyol", tal com ha destacat el director general de la fundació, Rafael Martín.