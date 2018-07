El director gironí Isaki Lacuesta competirà per la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià amb 'Entre dos aguas'

El director gironí Isaki Lacuesta competirà per la Conxa d'Or a la secció oficial de la 66a edició del Festival de Sant Sebastià amb la pel·lícula 'Entre dos aguas', que narra la història de dos germans de raça gitana que ja apareixien en una de les primeres pel·lícules del director, 'La leyenda del tiempo', quan eren adolescents. Serà la quarta participació de Lacuesta a la secció oficial i la tercera vegada que el director català competirà pel principal premi del festival, que ja va guanyar la el 2011 amb 'Los pasos dobles'. D'altra banda, també aspiraran a la Conxa d'Or la directora Icíar Bollaín, amb 'Yuli'; Carlos Vermut amb 'Quién te cantará' i Rodrigo Sorogoyen amb 'El Reino'. L'edició el festival d'aquest any se celebrarà del 21 al 29 de setembre.

A 'Entre dos aguas', els dos germans Isra i Cheíto, molt influïts per la música i l'esperit de Camaron de la Isla, es retroben després que el primer fos condemnat a presó per tràfic de drogues mentre que l'altre es va allistar a Infanteria de Marina. Quan Isra surt al carrer i el seu germà acaba una llarga missió es retroben a la illa de San Fernando i evocaran la seva infància i la mort violenta del seu pare. Isra també voldrà recuperar la seva dona i fills i mirarà de tirar endavant a la illa, on hi ha unes de les taxes d'atur més altes de l'Estat.

Per la seva banda, Icíar Bollaín aspirarà per tercer cop a la tercera Conxa d'Or, aquesta vegada amb 'Yuli', on aborda la història del ballarí negre que es va convertir en primera figura del Royal Ballet de Londres. Anteriorment, Bollaín va obtenir dues Conxes de Plata per a dues protagonistes de 'Te doy mis ojos' (2003), Laia Marull i Luis Tosar, i 'Mataharis' (2007).

A 'Quien te cantará', Carlos Vermut, que ja obtenir una Conxa d'Or, per 'Magical Girl' (2014) explica la història d'una cantant que perd la memòria poc abans del seu retorn als escenaris i compta amb Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elias i Natàlia de Molina, mentre que Rodrigo Sorogoyen presentarà 'El Reino', el seu darrer treball on Antonio de la Torre encarna un polític implicat en una trama de corrupció.

A banda, hi ha diverses coproduccions catalanes o amb presència catalana que competeixen en diverses categories. A l'apartat de projeccions especials, hi ha 'Tiempo después' de José Luis Cuerda, on hi participa entre d'altres El Terrat; a la secció Nous directors, competició internacional de primers o segons llargmetratges, inèdits i produïts l'últim any hi competirà l'òpera prima de Celia Rico, 'Viaje al cuarto de la una madre' i a la secció Zabaltegi-Tabakalera, que dona cabuda al cinema que cerca noves mirades i formes, 'Teatro de guerra'.

Per últim, 'Petra' de Jaume Rosales participarà a Perlak, selecció de destacats llargmetratges que han estat premiats en festivals internacionals.