Girona aprova el projecte de rehabilitació de la Casa Pastors per acollir el setè museu

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte per a la reforma d'adequació de la Casa Pastors per tal de poder acollir el nou Museu d'Art Modern i Contemporani, el setè de la ciutat.

Les instal·lacions de la plaça de la Catedral hauran d'acollir, entre d'altres, el fons d'art Santos Torroella, adquirit el febrer de 2014.

Segons l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la construcció d'aquest nou museu representa «un pas més per convertir Girona en un epicentre cultural del sud d'Europa».

El projecte de rehabilitació ha estat elaborat pel despatx d'arquitectes Jordi Bosch Genover, que preveu mantenir part de l'edifici històric però també fusionar-lo amb un tipus d'arquitectura contemporània. Una de les propostes que conté el projecte escollit és unificar l'alçada de totes les sales d'exposició de l'edifici, per tal de facilitar la visita a les col·leccions.

Aquesta unificació, però, comportarà enderrocar l'altell de la primera planta i modificar els forjats de la segona per anivellar-los en una mateixa cota. L'únic espai que preservarà l'estètica que hi havia en èpoques anteriors serà la gran sala de la primera planta, on en l'època de l'Audiència se celebraven els judicis. D'altra banda, la reforma intentarà fomentar que els visitants puguin realitzar un recorregut circular al conjunt de les exposicions. A més també s'obriran les zones de pas al pati interior de l'edifici per tal que la gent pugui veure-ho com una zona de descans. A més, el despatx també proposa crear una nova planta al subterrani on s'ubicarien els magatzems del museu i que estaran comunicats per un muntacàrregues i una escala de servei. Això permetria augmentar la superfície útil de l'edifici fins arribar als 2.683 metres quadrats. El projecte fixa el cost de la reforma amb un total de 4,7 milions. El següent pas consistirà a obrir el projecte de licitació de l'obra.

El 2013 es va decidir crear el museu a la Casa Pastors, el 2014 es va encarregar a Jordi Falgàs el projecte museístic, el 2015 la Generalitat va cedir a l'Ajuntament de Girona la seva part de l'edifici, el 2017 les tres institucions (Generalitat, Diputació i Ajuntament) van acordar impulsar el projecte i van encarregar a Carme Clusellas, directora del Museu d'Art de Girona, la unificació dels dos museus en un termini de dos anys.

Per aconseguir-ho, es disposarà de la col·lecció Santos Torroella (1911-2013), que l'Ajuntament de Girona va comprar per uns 4 milions d'euros, i que inclou l'arxiu documental del crític d'art de Portbou, a més dels fons d'art de la Diputació de Girona i de la Generalitat, entre d'altres.

El discurs arrencarà amb les avantguardes del segle XX (1910-1917) i arribarà fins als nostres dies. Segons Clusellas va explica en una conferència el passat mes de febrer, «ningú s'ocupa a Catalunya de l'art actual. El MNAC arriba fins al 1940. Ho assumirem nosaltres i ho farem en relació amb les grans línies internacionals. Ho treballarem amb el museu Jaume Morera de Lleida».