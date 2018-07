«La Generalitat ha aprovat el pressupost i recuperem el màxim de professorat»

tindrà el tema social a flor de pell amb Òscar Camps (Proactiva Open Arms) a la lliçó inaugural. En matèria acadèmica, s'estrenarà el nou grau d'Enginyeria Biomèdica, amb bona demanda. I les dades de preinscripció generals són positives. A més, la Generalitat ha aprovat un increment important de pressupost. El fantasma del 155 queda enrere i Quim Salvi vol una UdG fumejant.

Girona, ciutat universitària?

Absolutament sí. La relació amb l'Ajuntament ara mateix està en una fase molt positiva. Tenim l'ordre de cinc projectes que estem treballant amb la ciutat de Girona, com és la nova residència d'estudiants a l'antic edifici de Treball del barri de Palau, la mobilitat sostenible al campus de Montilivi en plena expansió del Girona Futbol Club o el foment de les vocacions tecnològiques.

Vocacions tecnològiques?

L'alcaldessa, Marta Madrenas, vol que la dona s'interessi més per les carreres tecnològiques, molt demandades pel sector econòmic gironí i tradicionalment ocupades pels homes. A més, el Punt de Joventut de l'Ajuntament col·laborarà amb la universitat per fomentar el voluntariat europeu. Finalment, estem treballant perquè aviat es faci la integració de les biblioteques universitàries i les públiques.

Amb un sol carnet es podrà accedir a totes les biblioteques de la ciutat?

Ho estem treballant. La idea és que la universitat vagi més enllà del campus universitari. Tota l'oferta cultural que fa la ciutat de teatre, música i festivals ha d'estar integrada en l'oferta cultural que fa la universitat, amb els corresponents descomptes. S'ha creat una comissió bilateral entre la Universitat i l'Ajuntament de Girona per treballar aquests projectes, i això també ho hem fet amb Salt, on tenim dos centres adscrits.

Ja camina el pla estratègic UdG 2030 que portava al programa electoral?

Hem fet cinc tallers de treball amb personal docent investigador, personal d'administració i serveis i estudiants. Ens hi acompanya l'empresa Lead to Change, la consultoria de Xavier Marcet. Treballem sobre recerca, campus, inserció laboral i altres temes. Hem parlat amb molts sectors de la societat civil per establir quines coses hem de fer com a universitat. Entre setembre i octubre començarem a explicar-ho a la comunitat universitària i el document definitiu arribarà al claustre a finals d'aquest any o principis del vinent.

Tenim el nou curs a sobre, el primer per a vostè com a rector.

Comencem amb el nou grau d'Enginyeria Biomèdica i ja estem al voltant de les 40 persones matriculades per a una oferta precisament de 40 places. Una altra novetat important és que hem eliminat tota la docència sense cost, cosa que havia creat una certa polèmica els darrers anys. Ara tota la docència es fa amb cost en crèdit, i això ha representat un increment durant aquest curs i el curs que bé pràcticament de 900 crèdits, que són unes 9.000 hores més de professorat. Això vol dir una clara millora de la qualitat docent.

Posar tota la docència amb cost comporta necessàriament un increment important de pressupost. Tenen el vistiplau del Govern català?

Sí. Hi ha un increment de capítol 1, que és la partida pressupostària per pagar professorat. Més que un increment, recuperem allò que la UdG ja havia tingut i que s'havia retallat els darrers quatre anys. Recuperem el màxim que havíem tingut en matèria de contractació de professorat.

La UdG ha passat d'un pressupost l'any 2017 de 91,55 milions als 94,19 milions el 2018. Un increment considerable de 2,64 milions. Té l'aprovació definitiva per part del departament d'Empresa i Coneixement d'Àngels Chacón?

Sí. Ja hi havia un acord amb els tècnics previ a la formació del Govern, i ara ha estat ratificat també pel Govern. Hi ha pràcticament cinc mesos de feina al darrere d'aquest increment pressupostari del 2,9%.

La pedra a la sabata encara és la fallida del Parc Científic i Tecnològic, en procés de subhasta?

M'he trobat amb tots els antics patrons del Parc per recuperar les aliances. El procés de liquidació del Parc continua el seu curs. Aviat finalitzarà la primera fase, que és l'adjudicació en un sol lot. Que jo sàpiga no hi ha hagut ningú interessat.

I si queda deserta la subhasta a un sol lot?

Es passarà a la segona fase. Fraccionen el Parc en tres parts, i després passaríem a la tercera fase, que són cinc lots amb cinc possibles adjudicacions. Preveiem que això pot arribar a principis de l'any vinent.

Quin és el millor escenari per a vostè?

L'escenari que tots volem, i per això he parlat amb els patrons, és que, d'aquí a un any i uns mesos, ens trobem negociant la reversió del Parc a la Universitat.

Això voldria dir que la subhasta no s'ha fet efectiva?

Exactament. La universitat i el territori volem que el Parc sigui de la universitat. És una aliança estratègica bàsica.

Si això passés, què hauria de pagar la UdG?

Hauria de pagar la part del deute privat i, després, negociar amb l'Estat com queda tot plegat.

Les dades generals de preinscripció tornen a ser positives?

Sí. Els estudiants que han escollit la UdG en primera preferència han crescut un 5% respecte el curs anterior. En el sistema català hi ha hagut un petit increment d'un 2% que correspon al «baby boom» de l'any 2000. I Girona creix un 3% per sobre la mitjana del sistema català, cosa que és un molt bon indicador. Això pel que respecta a graus. Previsiblement, arribarem a xifres rècord d'estudiants matriculats.

I els màsters?

Estem un 15% per sobre respecte del curs passat. També un molt bon indicador.

Per cert, una nova residència d'estudiants en un edifici en desús que requereix una forta inversió, com es pagarà?

Es farà una concessió a una empresa que assumiria la inversió i podria explotar durant uns anys la gestió del lloguer. Primer volem que es materialitzi la cessió de l'edifici.

S'acaba d'anunciar la presència d'Òscar Camps, de Proactiva Open Arms, ànima del salvament de vides al Mediterrani, a la lliçó inaugural de curs del 27 de setembre.

Sí. En el mandat preveiem quatre inauguracions de curs, que és el que correspon a un mandat. La primera estarà dedicada al compromís social i per això ve l'Òscar Camps, que farà la lliçó inaugural a l'Aula Magna. No sé en quin ordre seran, però les altres inauguracions dels pròxims anys estaran dedicades a l'educació inclusiva, la sostenibilitat ambiental i, finalment, el feminisme i la igualtat de gènere.

Com a pare i com a rector, recomani la universitat.

Van passant els anys i la universitat continua essent una de les institucions públiques més valorades per la societat. La formació és la millor inversió. És una inversió que sempre dona benefici.