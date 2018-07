El Fitag busca actors amateurs per a dues coproduccions

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) busca actors i actrius no professionals per a les dues coproduccions del Fitag 2018. Aquest any compten amb la col·laboració d'una producció catalana i marroquina, dirigida per Ismail Elfallahi, amb l'obra Exercices sur la liberté, i una altra catalana i andalusa, dirigida per Valeria Tejero i que crearà un espectacle de folklore i dansa andalusa anomenat Los francisquitos.

El director del festival, Martí Peraferrer, fa una crida a través de les xarxes socials perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui formar part d'aquest projecte pedagògic i exclusiu del festival gironí: «Per viure el festival per dins, per participar en un espectacle teatral, per conèixer i aprofundir en les arrels de la cultura marroquina i viure, en definitiva, una experiència teatral inoblidable».

Com cada any, el FITAG s'embarca en una aventura teatral d'àmbit internacional, que consisteix a coproduir una obra i mostrar, així, el vessant més pedagògic i creatiu de l'esdeveniment. Els integrants dels grups seran els actors i actrius amateurs seleccionats per a les dues coproduccions FITAG 2018. Durant uns dies, l'equip d'actors i actrius de nacionalitat marroquina i catalana treballaran plegats creant un vincle de cohesió i una atmosfera de convivència artística. També els diferents actors i actrius catalans, sota la direcció de Valeria Tejero, conviuran per muntar l'espectacle de folklore andalús.

Els assajos tindran lloc durant les tardes d'agost a partir del dia 15 a les aules de l'escola de teatre El Galliner (Casa de Cultura). Les places són limitades i hi poden participar totes les persones que ho desitgin a partir dels 16 anys. Tots els que hi estiguin interessats poden enviar el nom, adreça, telèfon i fotografia a l'adreça electrònica de Fitag.



Parlar el llenguatge de l'art

L'espectacle Exercices sur la liberté és un projecte teatral produït pel Fitag en col·laboració amb artistes marroquins i catalans sota la jove direcció d'Ismail Elfallahi. L'objectiu del projecte és representar un espectacle amb artistes de dues nacionalitats diferents, conviure, vèncer l'obstacle de la llengua, de la religió i de la cultura per parlar el llenguatge de l'art. Un viatge artístic d'una cultura a l'altra, del somni a la realitat. No hi ha una sola història, sinó diverses històries sobre la llibertat; un tema social al qual cadascun de nosaltres ens enfrontem en un moment o altre. L'obra tindrà lloc el dimecres 29 i el dijous 30 d'agost al Centre Cultural La Mercè, a les 19.30 hores.



Totes les famílies són iguals

D'altra banda, Los francisquitos és una comèdia sobre una família d'un poble andalús, una família qualsevol en què cada integrant té les seves inquietuds i una personalitat molt marcada, des dels avis fins als nets. El nombre de personatges de l'obra teatral s'establirà segons les persones que assisteixin a la producció. La directora, Valeria Tejero, marcarà les pautes de cadascun i els introduirà en el personatge propi d'una família andalusa, obviant els estereotips marcats però aprofitant el folklore i la cultura andalusa per donar-los veu pròpia, individualment.

Al final de l'obra tots els personatges interactuaran en un àpat familiar i es despendrà la moralitat que totes les famílies, siguin d'on siguin, en certa manera són iguals. Es representarà el 31 d'agost i l'1 de setembre.