Mor l'il·lustrador de cartells de cinema Macari Gómez

El destacat il·lustrador català Macari Gómez Quibus, conegut professionalment com a «Mac», autor d'icònics cartells de pel·lícules de l'època daurada de Hollywood, com Els deu manaments, Un tramvia anomenat desig o Psicosi, va morir ahir als 92 anys a Olesa de Montserrat. Considerat com un dels millors cartellistes tant en el panorama cinematogràfic nacional com internacional, se li atribueixen prop de 6.000 cartells.

Els seus treballs van obtenir un ampli reconeixement entre els espectadors i professionals del cinema, i entre els seus admiradors es trobaven actors com Charlton Heston, Kirk Douglas, Stanley Kramer i Marlon Brando, o fins i tot cèlebres artistes com Salvador Dalí.

Nascut a Reus el 1926, Gómez es va formar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, on va ingressar impactat per l'obra del pintor Marià Fortuny, i va començar la seva carrera professional fent anuncis publicitaris per a cines. Va ser contractat el 1952 per l'aleshores famós estudi de disseny publicitari Esquema de Barcelona, on el 1955 va començar a signar les seves obres amb el seu pseudònim, Mac.

La seva gran oportunitat li va arribar de la mà de la Paramount, amb la pel·lícula Els deu manaments, amb la qual va crear un cartell que va cridar l'atenció de Charlton Heston, a qui va conèixer personalment quan l'actor va visitar Madrid el 1959.



Grans productores globals

Durant els més de 30 anys que l'il·lustrador va estar en actiu va fer creacions per a tota classe de pel·lícules de companyies com Paramount, Warner, Metro-Goldwyn-Mayer o Cinema International Corporation. A més, també va treballar per a films espanyols com El verdugo, Noche de verano, C armen la de Ronda o Ha llegado un ángel, entre d'altres. Ja retirat i a punt de complir 90 anys, va acceptar excepcionalment l'encàrrec de fer el cartell de Voyeur, després de demanar-l'hi el productor d'Olesa de Montserrat Pep Amores, que els últims anys ha lluitat perquè es reconegui la seva figura com a dibuixant.