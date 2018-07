Eva Baltasar i Gaspar Hernéndez participaran al Punt de Lectura d'Agullana

Per 8è any consecutiu els jardins de la societat La Concòrdia acullen un programa de xerrades sobre literatura contemporània en el qual participen narradors que durant el darrer any hagin publicat una novel·la.

En aquesta ocasió les sessions seran els divendres de la darrera setmana de juliol, quatre setmanes d´agost i la segona setmana de setembre. L´horari de les tres primeres xerrades serà a 2/4 de 8h i les tres darreres a les 7h del vespre.

El format dels actes és el de xerrada col·loqui, amb un presentador que introdueix l'autor convidat, un segon moment en el qual l'autor o autora parla de la seva novel·la i de la seva manera d'entendre el fet d'escriure narrativa en llengua catalana i un tercer moment de col·loqui amb els assistents. La nòmina dels autors que ja han passat per aquest cicle en edicions anteriors i es pretén ampliar-la en aquesta 8a edició.

El calendari arrenca amb una autora, l´Eva Baltasar (amb un llarg recorregut en l´àmbit de la poesia) que s´estrena com a novel·lista amb la seva obra "Permagel", recentment guardonada amb el Premi Llibreter 2018. Aquesta sessió programada pel 27 de juliol a 2/4 de 8h del vespre permetrà compartir reflexions sobre el fet diferencial d´escriure poesia o narrativa.

El segon autor programat és Gaspar Hernández, el qual darrera ment ha publicat La dona que no sabia plorar. Amb ell el divendres 3 d´agost a 2/4 de 8h del vespre hi haurà l´oportunitat d´escoltar una de les veus més autoritzades del país en parlar d´emocions i de quin paper correspon a la literatura entesa com una eina d´autoconeixement que en molts casos suposa la lectura i/o l´escriptura.

La tercera jornada la protagonitzarà Núria Pradas, autora de L´aroma del temps. Amb ella el divendres 10 d´agost a 2/4 de 8h del vespre es debatrà entorn a la consideració de la perfumeria com una activitat creativa equivalent a la pintura o a altres arts i podrem debatre sobre la tradició catalana i francesa de famílies dedicades a aquesta activitat.

La quarta jornada intervindrà la Blanca Busquets autora de la novel·la "La fugitiva". El divendres 17 d´agost a les 7h del vespre. Amb ella els assistents podran debatre sobre les fonts i els mecanismes que ha utilitzat l´autora per a aconseguir crear un personatge de la profunditat i originalitat de la protagonista de la seva darrera novel·la.

La cinquena sessió se centrarà en el novel·lista Joan-Lluís Lluís, guanyador del darrer premi Sant Jordi amb la novel·la "Jo sóc aquell que va matar Franco". Amb ell el divendres 24 d´agost a les 7h del vespre, els assistents tindran l´oportunitat de debatre entorn de la literatura en català feta per autors que provenen de la Catalunya Nord i també sobre la importància de rebre un guardó com el Sant Jordi de narrativa.

Tancarà el cicle en Martí Gironell, premi Ramon Llull 2018 amb la seva novel·la "La força d´un destí". Amb la data definitiva encara per decidir entre el divendres 7 o el dissabte 8 de setembre a les 7h, els assistents a la sessió podran debatre sobre el potencial narratiu que s´amaga darrera la personalitat de molts emprenedors i sobre la feina inicial de recerca i de treball posterior que un autor ha de fer per transformar aquesta informació en material literari i no simplement periodístic.

El cicle està organitzat per l´Ajuntament d´Agullana i coordinat per Enric Tubert i té l´esponsorització d´empreses locals i el recolzament de la llibreria 22 de Girona. Aquesta iniciativa té els seus antecedents en les diverses convocatòries de l'esdeveniment anomenat (RE)VISIONS que es feia a l´espai de l´antic Asil Gomis i que tenia com a epicentre una exposició d´art contemporani i s´acompanyava de tota mena d´actuacions teatrals, recitals de poesia, presentacions de llibres i concerts.

Aquell plantejament va deixar de ser viable en rehabilitar-se l´espai de l´antic Asil i convertir-lo en l´actual centre de dia i d´aquí va derivar el plantejament actual que vol posar en valor un espai com els jardins de la societat La Concòrdia.