El gironí Guillem Terribas serà el primer llibreter a rebre el Premi Trajectòria, que s´atorga en el marc de la Setmana del Llibre en Català. La 36 edició de la Setmana dedicarà taules rodones, lectures i manifestos a la llibertat d'expressió i les llibertats individuals com a part del seu «compromís social».

Se celebrarà entre el 7 i el 16 de setembre i hi haurà, per exemple, debats sobre Valtonyc, Fariña o la polèmica dels titellaires. A més, el diumenge 9 l'Associació Catalana pels Drets Civils participarà en el festival. El president de la Comissió Organitzadora, Joan Sala, ha anunciat que Guillem Terribas serà el primer llibreter a rebre el Premi Trajectòria en les 22 edicions del guardó.

Terribas s'ha mostrat content i ha declarat que el fa feliç "obrir el camí per altres llibreters i compartir guardó amb grans professionals".



Cap llibre repetit



Una de les novetats d'aquesta edició de la Setmana del Llibre en Català és l'aplicació d'una clàusula que obliga que cap llibre estigui repetit en més d'un estand.

Segons Sala, aquesta mesura ha fet incrementar en un 25,2% el nombre d'expositors (204), repartits en 62 mòduls i "afavoreix que hi hagi més llibres de fons gràcies a la desaparició dels llibres repetits".

Pel que fa a novetats editorials, n'hi haurà 250, i també hi tindran presència 500 capçaleres de revistes i mitjans comarcals i de proximitat.

El cartell de La Setmana ha estat realitzat per Frederic Amat, pintor i il·lustrador barceloní.Adebayo i Andersen, convidades especialsLes convidades especials d'aquesta edició són l'escriptora nigeriana Ayobani Adebayo i la il·lustradora estatunidenca Sarah Andersen.

A més, l'organització ha anunciat la primera edició de La Nit de La Setmana, on els autors tindran un paper rellevant i les parades i exposicions seguiran obertes.

El director de l'Institut Ramon Llull, Manel Forcano, ha anunciat la celebració per segon any del Making Catalan Literature Travel for International Publishers and Agents, una sèrie d'activitats i xerrades orientades a "internacionalitzar l'edició catalana i retornar a Barcelona la feina que l'Institut fa arreu del món".

La Setmana també ha preparat activitats familiars i zones especialitzades en literatura infantil. Pel que fa al públic juvenil, Sala ha declarat que "és la franja d'edat on perdem lectors", i ha mostrat voluntat de "recuperar-los o evitar que marxin".