L'Esbart Marboleny difon la tradició catalana a Taiwan

El passat 15 de juliol una trentena de membres de l'Esbart Marboleny van viatjar a Taiwan per participar al festival YICFFF, considerat un dels dotze esdeveniments més destacats del país.

Fins a l'1 d'agost, el grup de joves participarà al festival Yilan International Children Folk and Folkgame Festival convidats pel Departament de Cultura de la regió de Yilan.

Marboleny actua diàriament al festival amb un repertori d'uns trenta minuts que, segons fons del grup de dansa de les Preses, «ha tingut molt bona rebuda entre el públic deixant moments inesborrables entre els joves per l'aclamació dels espectadors».

Algunes de les danses representades a Taiwan són el ball dels Nans Nous de Berga, la dansa de Castellterçol, el ball de Gitanes i la Disfressada de Sant Vicenç dels Horts, essent-ne de tots ells l'estrella les Corrandes de l'Alta Garrotxa que desperten gran admiració i fan aixecar el públic de la cadira.

El festival no només és una gran oportunitat per promoure les danses tradiconals de Catalunya sinó que també són una oportunitat excel·lent per a la relació dels joves amb la resta de grups que participen a l'YICFFF.

L'Esbart Marboleny ha participat en diverses interaccions amb grups de Taiwan, Eslovàquia, Mèxic, Rússia, Colòmbia, Belize i Turquia, entre d'altres, que a més a més s'allotgen al mateix espai.

El dissabte dia 28 de juliol, dins el marc del festival, se celebrarà el dia de Catalunya. En aquesta ocasió s'ensenyaran les danses dels Nans Nous de Berga i les Corrandes de l'Alta Garrotxa. Fins a dia d'avui el grup també ha tingut oportunitat de donar a conèixer la llengua catalana en algunes de les interaccions realitzades.