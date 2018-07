Els Premis Literaris de Girona reben 198 originals en una edició amb alta participació

La Fundació Prudenci Bertrana de Girona viu una etapa dolça avalada per l'alta participació dels darrers anys als diferents premis literaris que convoca. Una participació que aquest 2018 es concreta en els 72 orignals rebuts al premi de novel·la Prudenci Bertrana, els 92 al premi de poesia Miquel de Palol, els 13 al premi d'assaig Carles Rahola i els 21 al premi de novel·la juvenil Ramon Muntaner.

Un total de 198 obres, un dels més elevats de la història d'uns Premis Literaris de Girona que enguany commemoren els seus 50 anys, i amb una procedència variada que inclou autors del País Valencià, les Illes Balears, Andorra, Suïssa, Àustria, el Regne Unit, els Estats Units i Canadà.

En paraules del president de la Fundació Bertrana, Joan Domènech, «la procedència demostra que el premi és seguit des de molts llocs».

La gala literària tindrà lloc el pròxim 20 de setembre a l'Auditori de Girona, amb la periodista Bàrbara Julbe de mestre de cerimònies i les notes musicals de la tenora de Jordi Molina. El president Joaquim Torra figura entre els convidats però no podrà confirmar fins a darrera hora, segons Domènech, per l'«excepcionalitat de la situació política».

Aprofitant que aquest 2018 ja s'hauran complert els 50 anys de la primera edició dels premis, la Fundació ha preparat un llibre recordant la història dels guardons literaris, que s'entregarà conjuntament amb el DVD que tradicionalment ja es lliurava, i que també recull imatges de la cerimònia de l'edició anterior dels premis.

Actualment, la Fundació està negociant si pot tancar el finançament del llibre amb una entitat bancària, però en cas que no fos així, Domènech afirma que la mateixa institució es faria càrrec de la despesa de forma íntegra.

El periodista Pau Lanao ha rebut l'encàrrec de sintetitzar els 50 anys d'història i el format del llibre preveu recollir diferents personatges que a partir d'anècdotes de cada edició recordaran des d'una vessant més amena el mig segle dels premis literaris, que van arrencar el 1968.

En paral·lel, aquest any també s'ha desdoblat el 18è Premi Lletra a la millor iniciativa digital sobre literatura catalana.

El president de la Fundació va explicar que a molta gent els feia la sensació que el premi estava «massa pensat per a professionals» dedicats a la difusió literària en suport digital. Per això, dins de la mateixa categoria es donarà un premi a la millor iniciativa, més enfocat a professionals del sector, i un altre a la millor experiència didàctica, pensat per a «iniciatives de particulars». En aquesta categoria encara es poden presentar projectes fins al 7 de setembre.

Pel que fa a la 24a edició del Premi Cerverí, que convoca la Fundació conjuntament amb Catalunya Ràdio, iCat.cat i la revista Enderrock, ahir es van publicar les cançons seleccionades pel jurat i el públic podrà escollir la seva preferida fins al 14 de setembre al portal de Catalunya Ràdio.

Les lletres escollides són Les silenciades, de Pupil·les, Agricultors ingràvids, de Joan Miquel Oliver, Som transparents, d'El petit de Cal Eril, Serà un abisme, de Ferran Palau, No volem més cops, de Judit Nedderman, Migracions de Salmons, de Da Souza, Nocturn, escrita per Joan Garriga de la Troba Kung-Fu, i Colze a Colze de Valtonyc i Kovitch.

La lletra que aconsegueixi més vots populars es proclamarà com a guanyadora del Premi Cerverí i s'anunciarà durant la gala d'entrega dels premis del 20 de setembre.

Aprofitant els 50 anys d'història, la fundació preveu fer pública la nova web en què hi haurà els vídeos de l'entrega de cada gala dels premis i que els usuaris podran veure en línia.