La Biblioteca Popular de Palafrugell, creada l'any 1938, compleix avui 80 anys

El dilluns 25 de juliol del 1938, avui fa 80 anys, entrava en funcionament la primera biblioteca popular de Palafrugell al carrer Tarongeta cantonada amb el carrer Garriga. La biblioteca va ser inaugurada un diumenge –el 24 de juliol 1938– pel president de la Generalitat,Lluís Companys, i el conseller de Cultura , Pere Pi i Sunyer.

L'Ajuntament de Palafrugell anuncia la commemoració de l'efemèride en un comunicat on afirma que «eren anys difícils per la democràcia i pel poble de Catalunya», i que «el govern de la República trontollava i les tropes franquistes avançaven cap a Catalunya».

En aquell «terrible i esperançat» estiu del 1938, la lectura pública arribava a Palafrugell per proveir de llibres, lectura i progrés a les classes més populars.

El nou equipament cultural del 1938 no va ser flor d'un dia. Des de 1872, tal com consta al llibre de sessions de l'Ajuntament de Palafrugell, ja és va registrar la primera moció de demanda d'un biblioteca popular a la vila.

No obstant, no va ser fins al 1930 quan l'alcalde i industrial Joan Miquel i Avellí va comprar una finca per a construir l'Escola d'Arts i Oficis i la Biblioteca popular. Van ajudar al fet, la pressió popular i la reivindicació d'escriptors i periodistes de Palafrugell com Josep Pla o Josep Martí Clarà (Bepes). Dos anys més tard, al 1933, en plena Segona República, és va col·locar la primera pedra del nou edifici cultural sota les directrius de l'arquitecte gironí Emili Blanch.

La biblioteca popular sota la batuta de les idees i els ideals republicans de democràcia i fraternitat van durar ben poc. El franquisme (1939-1975) va imposar la seva «censura selectiva i la seva mutilació intel·lectual i lectora».

No va ser fins 40 anys tard, amb la primera llei de biblioteques (1981) de la restaurada Generalitat de Catalunya, que va recuperar el vell projecte de la xarxa de biblioteques públiques.

Un projecte inspirat en les biblioteques anglosaxones i liderat, a principis del segle XX, per Jordi Rubió i Eugeni D'Ors dins la Mancomunitat de Catalunya (1915).

«Els temps havien canviat però l'essència del plantejament de la Mancomunitat és ben viu encara», diu el comunicat municipal, que valora la necessitat del llibre en plena era de la digitalització.