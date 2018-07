Signatura Nou compromís del GEiEG i el FITAG

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) i el GEiEG han signat la renovació de l'acord de col·laboració entre les dues entitats per promocionar aquest esdeveniment. Dintre del marc de l'acord, els socis i sòcies del GEiEG gaudiran d'un preu de 3,5 euros (l'entrada és de 5 euros) per accedir als espectacles. A la signatura de renovació de l'acord, portat a terme per Martí Peraferrer, director del FITAG, i Francesc Cayuela, president del GEiEG (a la foto) es va fer palesa la bona entesa entre ambdues entitats.