El Col·loqui Walter Benjamin tractarà sobre les «vies de record i reparació»

La nova edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin abordarà el tema de les «vies de record i reparació en la sobremodernitat: memòria, postmemòria i història crítica». L'activitat tindrà lloc a Girona i Portbou els dies 4, 5 i 6 d'octubre.

El col·loqui l'organitza la Càtedra Walter Benjamin de la UdG i el Museu Memorial de l'Exili, amb la co-organització de l'ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, l'EUROM (European Observatory on Memories)/Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona.

El dissabte 6 d'octubre es portarà a terme la ruta a peu de Banyuls a Portbou. Un projecte de la Nau Coclea que comptarà amb una intervenció artística. Tant per assistir al Col·loqui com per participar a la caminada cal inscriure's prèviament.

La ponència inaugural tindrà lloc el dijous, 4 d'octubre, a les 18 hores a la Facultat de Pedagogia de la UdG. Pedro Ruiz Torres (Universitat de València) parlarà sobre La transferència de memòria com a objecte d'anàlisi històrica.

L'edemà divendres, Catherine Coquio (Univertié Paris Diderot) tractarà sobre Cultura de la memòria i amnèsia política: fracàs i propostes.

Entre les diferents activitats, Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili), parlarà sobre La persistència del passat traumàtic a l'Estat espanyol, i Laure Neumayer (Université Paris 1), ho farà sobre El nazisme i l'estalinisme en la política memorial europea.

També hi haurà Emilio Crenzel (Universitat de Buenos Aires), per analitzar Les comissions de la veritat del Con Sud i la construcció social de la víctima de les violacions als drets humans.