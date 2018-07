Un «important deteriorament de la pedra» obliga a posar tanques al castell de la Bisbal

Unes tanques metal·liques encerclen l´edifici hisitòric per evitar danys per desprendiments.

Unes tanques metal·liques encerclen l´edifici hisitòric per evitar danys per desprendiments. aj. de la bisbal

Ja fa uns dies que els ciutadans de la Bisbal i els visitants veuen unes tanques protectores que restringeixen el pas ran la façana del Castell-Palau de la Bisbal. I és que l'històric edifici presenta el que en un comunicat municipal ha estat qualificat com «un important grau de deteriorament de la pedra que conforma el parament de les seves diferents façanes». Això es manifesta de manera més aparent als bancals de les obertures i, singularment, a les de la terrassa i les situades a la façana Oest, la que dona al carrer Cavallers, i la façana Nord, que dona al carrer del Bisbe.

Aquest mal estat va provocar que, en determinants moments, hi haguessin despreniments del material a la via pública.

Segons informa l'Ajuntament, es tracta de despreniments «en forma granulat, de peces de petites dimensions», però també n'hi ha hagut «de pedres de mides més considerables».

Per aquests motius, i arran de les pluges de la primavera passada, la Policia Municipal va procedir a la col·locació de tanques de protecció a la façana del carrer Cavallers per tal d'evitar el pas dels vianants per aquella vorera.

Aquestes mesures preventives han tingut efectes col·laterals, com el tancament de les terrasses dels restaurants del carrer del Bisbe, o com la suspensió dels focs artificials de cloenda del Correfoc, que acostumava a disparar artefactes des de la terrassa de la planta superior de l'edifici.

L'equip de govern bisbalenc està a l'espera d'un informe que ha de diagnosticar amb més precisió quin és l'estat dels paraments de l'edifici per tal de permetre detectar i avaluar les patologies dels riscos i emprendre les accions que es consideri oportunes.

«A partir d'aquí, tan aviat com sigui possible i prenent les mesures adequades, s'endegaran les obres de restauració corresponents», diu l'Ajuntament.



Treball col·laboratiu

L'Ajuntament espera que aquest procés es converteixi en un treball col·laboratiu entre l'equip tècnic responsable de l'actuació, el propi Ajuntament i els seus serveis tècnics, els tècnics dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat i l'assessorament del mateix Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Documentat des de l'any 1180, el castell de la Bisbal, situat al centre de la capital del Baix Empordà, és l'antic palau episcopal residència dels bisbes de Girona.

Constitueix una extraordinària mostra de l'arquitectura civil de l'edat mitjana. La façana nord-est conserva les obertures romàniques originals.