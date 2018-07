Sopa de Cabra porta «La Maqueta» de fa 30 anys a l'escenari

Sopa de Cabra interpretarà íntegrament els 12 temes de "La Maqueta", aquella primera cassette de la qual l'any 1988 es van fer 900 còpies que la gent els va prendre dels dits, i que va propulsar a la popularitat el grup gironí, amb temes encara avui corejats com "L'Empordà" o "El boig de la ciutat".

El festival Temporada Alta ha posat a les 10 d'aquest matí a la venda les entrades per a l'únic concert que els Sopa oferiran durant aquest 2018, el proper 24 de novembre a La Mirona, després que excepcionalment hagin decidit trencar la promesa de guardar un any de silenci, cosa que s'ha produït per commemorar el trentè aniversari de l'aparició d'aquella històrica "La Maqueta", gravada amb tota la incertesa d'una aventura de joventut als Masos de Pals en un "estudi pirata".

El Festival Temporada Alta i Promo Arts Músic, l'empresa de l'Strenes, l'Acústica i Sons del Món, van iniciar l'any passat la coproducció de l'anomenada Nit dels Sopa, que aquesta tardor arribarà a la seva segona edició amb la commemoració dels 30 anys de "La Maqueta", considera una obra fundacional del rock cantat en català, i avui convertida en una valuosa peça de col·leccionista.

Fons de Temporada Alta han informat que el grup de Gerard Quintana es troba en ple procés creatiu preparant noves cançons per entrar a l'estudi de gravació i poder-les estrena a finals del 2019.

De la famosa maqueta, amb el dibuix de la cabra amb ulleres fosques, se´n van fer només 900 còpies, que es van exhaurir aviat, però anys després tothom deia que tenia "La Maqueta" dels Sopa, convertida ja en Sant Grial del rock català, com si se n´haguessin fet milers de còpies.

La revista musical "Enderrock" va reeditar la històrica maqueta dels gironins en el seu format original, la casset, l'any 2011, amb motiu dels 25 anys del grup.

Els Sopa van fer tres concerts seguits al Palau olímpic el setembre del 2011 i van llençar un nou disc el 2015, després de 15 anys de silenci discogràfic, amb el resultat d'una gira de tres anys i actuar per primera vegada a Londres per celebrar els seus trenta anys dalt dels escenaris.