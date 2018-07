Cobrar per estudiar a la UdG

Cobrar per estudiar a la UdG girona

El rector de la UdG, Quim Salvi, va presentar ahir la implantació a la UdG de l'estudiant remunerat a partir d'un programa de «beques salari» a les quals es podrà accedir ja a partir del curs que començarà a la tardor.

Les «beques salari» per a estudiants de grau ofereixen 600 euros bruts mensuals durant 10 mesos a l'any (fins a sumar 6.000 euros anuals) durant els quatre anys de carrera.

Es podran beneficiar de les ajudes un total de 33 estudiants, encara que la implantació serà gradual i aquest curs 2018/19 seran com a màxim 12 els beneficiaris.

Entre els criteris que cal acreditar hi ha el nivell de renda familiar, l'expedient acadèmic dels alumnes així com haver sol·licitat la beca del Ministeri d'Educació per tenir la gratuïtat de la matrícula.

Termini fins el 19 d'octubre

Les sol·licituds es poden presentar fins al 19 d'octubre a qualsevol oficina de registre de la UdG. Les beques són incompatibles amb qualsevol altra activitat remunerada. Salvi va valorar aquestes beques com una «molt bona notícia» que «dona compliment a una acció de compromís social de la Universitat envers els més desafavorits». A la presentació de les beques, feta ahir a Les Àligues, hi va participar la vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral, Laura Vall-llosera, segons la qual el criteri de renda familiar tindrà un pes del 60%, i el d'expedient acadèmic, del 40% a l'hora de ponderar qui accedeix a la beca.

Caldrà així mateix matricular-se d'un curs sencer o d'un mínim de 30 crèdits, i hi haurà una comissió de seguiment.

Per la seva part, la presidenta del Consell Social, Maria Núria Aleixandre, va defensar que aquesta és «una antiga aspiració del Consell Social de la UdG, i que, si bé existeixen beques privades com les de Repsol, aquestes «són les primeres públiques i tenen com a objectiu evitar la pèrdua de talent».

Aleixandre va avançar per al curs 2019/20 la possibilitat de beques de màster privades, patrocinades per empreses.

A l'acte també hi va participar Isaac Coronas, coordinador del Consell d'Estudiants, segons el qual les «beques salari» són «una bona mesura que surt de la UdG», però això no va frenar-lo a l'hora de verbalitzar la seva crítica: «A Catalunya paguem les matrícules més elevades de l'Estat i els poders públics haurien de rebaixar els preus».

Les beques s'implantaran com segueix: curs 2018/19 (12), curs 2019/20 (19), curs 2010/21 (26) i curs 2021/22 (33).

Salvi va recordar que el Manifest de Girona, firmat per «tots els rectors de les universitats catalanes», demana una rebaixa de les taxes universitàries.