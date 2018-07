Tots els concerts de la programació de tardor de l'Auditori de Girona

El suec Jay Jay Johanson i la pianista canadenca Angela Hewitt, que oferirà en exclusiva a Catalunya la seva lectura de les Variacions Goldberg de Bach, són dos exemples destacats de la varietat d'estils de la programació de tardor de l'Auditori de Girona, que s'ha presentat avui.

Johanson actuarà l'11 de novembre en un concert organitzat conjuntament amb el festival Temporada Alta i encapçala el cartell de música contemporània, del que també formen part bandes catalanes que acaben gira en la capital gironina com Blaumut o Gossos.

Una de les propostes espanyoles més prometedores, la de Marwan, visitarà també per primera vegada l'Auditori de Girona per presentar el seu últim treball, "Mis paisajes interiores".

La programació de música moderna incidirà especialment en els grups locals amb la presència de Les Anxovetes, Paula Grande i The Wilder Company.

En clàssica, a més de Hewitt, està prevista l'actuació de la soprano Sandrine Piau, que repassarà peces de Debussy, Poulenc i Previn.

El pianista Jan Lisiecki tornarà a Girona després de la seva visita del 2013 i també hi haurà espai per homenatjar Frederic Mompou pel 125è aniversari del seu naixement i per al debut a Catalunya de dos joves talents com són Maria Dueñas amb Lucie Horsch i Thomas Dunford.



Aquesta és la programació completa:



Ialma

Divendres 14 de setembre. 20.30 h - Preu: 12 euros

Ialma és un grup de dones que viuen a Brusel·les però que mantenen un vincle molt estret amb la terra natal dels seus pares, Galícia. Les veus tradicionals característiques de les cantareiras es fusionen amb sons, melodies i arranjaments més moderns, i el resultat són cançons molt fresques i vives

amb connexions cèltiques.

Paula Grande

22 de setembre. 20.30 h - Preu: 7 euros

Paula Grande arriba per primer cop a l´escenari de l´Auditori de Girona per presentar el seu segon treball, SóC, un disc format per 11 cançons compartides, escrites en forma de raps i de melodies, en català i en castellà. Un disc que sona a jazz estimant-se amb el hip hop i el pop. Declaracions d´intencions en forma de cançons que volen fer pensar i volen fer volar.

Josep Colom, piano

30 de setembre. 19 h - Preu: 12 euros

Josep Colom va néixer a Barcelona el 1947. De jove va guanyar el concurs internacional Jaén (1977) i el de Santander (1978). Més tard, el Ministeri de Cultura espanyol li va atorgar el Premi Nacional de Música. Intepretarà Música Callada, escrita per Frederic Mompou entre els anys 1959 i 1967, que representa la culminació d´una manera d´entendre la música.

Orquestra de Girona (Vladimir Kunça, concertino-director)

Tribut a Leonard Bernstein - Diumenge 6 d´octubre. 19 h - Preu: 10 euros

Amb motiu del centenari de Leonard Bernstein (1918-2018) l´OdG ofereix un concert amb els temes més significatius de West Side Story, entre molts d´altres, així com obres de Samuel Barber i Aaron Copland.

També repassaran temes de John Williams, el darrer clàssic de Hollywood.

Les Anxovetes

Dijous 11 d´octubre. 20.30 h - Sala Montsalvatge - Preu: 18 i 15 euros

Les Anxovetes, el grup d´havaneres en femení, aparquen les cantades d´havaneres estivals per endinsar-se en un espectacle més íntim i recollit, de caràcter genuïnament mediterrani, compost majoritàriament

per temes propis creats i cantats en clau de dona.

Le Croupier

Dissabte 20 d´octubre. 20.30h - Preu: 15 euros

Deu anys, cinc discos, centenars de concerts en barraques, circs i presons, una seixantena de cançons a la recerca d´un estil propi (que mai ho han arribat a trobar...), sis mànagers, quaranta tècnics, vuit fans, tres vedets, dos malentesos amb la policia i un mugró extirpat€ A Le Croupier no els falten motius per tancar una etapa i fer allò que fan la majoria de bandes guais quan ja no s´agraden: dir adéu amb un últim concert d´autobombo...

Sandrine Piau, soprano

Dijous 18 d´octubre. 20.30 h - Preu: 25 euros

Reconeguda com una de les sopranos imprescindibles de l´escena internacional, Sandrine Piau ha estat estreta col·laboradora d´artistes tan importants com Christie, Rousset, Leonhardt, Herreweghe,

Minkowski o Harnoncourt. De veu pura i cristal·lina, excel·leix en la música de Mozart, Händel i en lied.

GIOrquestra | Ye-Eun Choi, violí; Marcel Sabaté, director

Diumenge 21 d´octubre. 19 h - Preu: 30-20 euros

La GIO presenta aquest concert monogràfic dedicat a Beethoven amb dues de les obres referents del geni alemany. A la primera part, la solista sud-coreana Ye-Eun Choi, deixeble d´Anne Sophie Mutter i artista de Deutsche Grammophon, oferirà el virtuós Concert per a violí. El programa es completarà amb la cèlebre Simfonia núm. 3 "Heroica", sota la direcció del titular Marcel Sabaté. Aquesta va ser una obra revolucionària a l´època i va representar la transició del classicisme al romanticisme musical.

Sira Hernández, piano

Diumenge 28 d´octubre. 19h - Preu: 10 euros - F. Mompou: Cançons i danses (integral)

Especialista en la música de Mompou, entre d´altres, Sira Hernández, ens desvelarà els misteris d´aquesta singular col·lecció escrita al llarg de 55 anys.

Cobla Principal de La Bisbal

Dilluns 29 d´octubre. 12 h - Preu: 8 euros

Per a la Diada de Sant Narcís, acollim un dels concerts tradicionals per als amants de la sardana: el concert a càrrec de la cobla La Principal de La Bisbal, la cobla catalana de més prestigi.

Cor Maragall

Dijous 1 de novembre. 12 h - Preu Emocional (aforament limitat)

La Música ens ha acompanyat en multitud de revoltes socials i polítiques. També la il·lusió d´un món de pau i llibertat ha format part dels desigs expressats musicalment. El Cor Maragall farà un repàs per algunes de les cançons que s´han significat especialment en aquests àmbits: Bella ciao i Imagine,

L´estaca o What a wonderful world, entre moltes altres.

Angela Hewitt, piano

Dijous 8 de novembre, 20.30h - Preu: 20 euros

Angela Hewitt oferirà les Variacions Goldberg, BWV 988 de J. S. Bach. Considerada una de les intèrprets de referència de l´obra del compositor alemany, Hewitt oferirà una lectura emotiva, continguda i transcendental d´aquesta obra cabdal de la música per a teclat.

Gossos

Dissabte 10 de novembre - 20.30h - Preu: 18 i 15 euros

Poques bandes del país han arribat als 25 anys. Gossos ho fan en un dels moments més dolços de la seva trajectòria i estan duent a terme una gira especial en què les protagonistes, més que mai, són les cançons que han acompanyat diferents generacions de seguidors.

Llull - Òpera en un pròleg i dos actes

Dissabte 10 de novembre. 20.30h - Preu: 18 i 15 euros

Francesc Cassú, director de La Principal de la Bisbal i de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, l´escriptor Jaume Cabré, autor de Jo confesso, i el director d´escena Xavier Albertí s´han aliat per crear Llull, una òpera en un pròleg i dos actes que gira al voltant d´una de les figures cabdals de la literatura catalana: Ramon Llull. L´òpera serà interpretada per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig.

Jay Jay Johanson

Diumenge 11 de novembre. 19h - Preu: 18 euros

Jay Jay Johanson, nascut com a Jäje Johanson l´any 1969 a Trollhättan, Suècia, fa més de 20 anys que es dedica a la seva carrera artística i acumula una àmplia discografia. Aquest crooner del segle XXI va començar la seva carrera discogràfica el 1996, fascinat pel so de Bristol, el trip-hop i per Portishead.

Blaumut

Diumenge 25 de novembre. 12h - Preus: 18 i 22 euros

Blaumut, un dels grups referents de l´escena musical catalana, posarà punt i final a la gira de presentació del seu tercer treball, Equilibri, a l´Auditori amb un concert molt especial i pensat per al públic familiar.

María Dueñas, violí

Diumenge 2 de desembre, 19 h - Preu: 10 euros

Amb 16 anys, la violinista de Granada Maria Dueñas està consolidant-se com una de les intèrprets de corda més respectadess en l´àmbit nacional i internacional. Al costat dels Quartets Casals i Quiroga i el violoncel·lista Pablo Ferrández, Dueñas té un inusual talent. En la seva curta carrera ja ha actuat a sales mítiques com ara la Philharmonie de Berlín o al Musikverein de Viena.

Jan Lisiecki, piano

Dilluns 10 de desembre. 20.30 h - Preu: 20 €

El jove pianista guardonat amb nombrosos premis a Canadà i mereixedor d'un Premi Gramophon 2013 (considerats com els òscars de la música clàssica) interpretarà peces de Chopin, Schumann, Ravel, i Rachmaninov.

The Wilder Company

Divendres 14 de desembre. 20.30 h - Preu: 7 euros

La banda de Girona inspirada en els sons Americana, que engloben folk, country i rock, presenta el seu EP publicat el 2018 en un espectacle especial en el qual comptaran amb els col·laboradors que també han participat en l´enregistrament del seu darrer treball.

Lucie Horsch (flauta de bec) i Thomas Dunford (llaüt)

Dijous 20 de desembre, 20.30h - Preu: 12 euros

L´Auditori de Girona acull dos excepcionals músics de menys de 20 anys. Lucie Horsch ja és un nom propi de la música clàssica holandesa. Thomas Dunford és un dels millors llaütistes del món, també conegut com "l´Eric Clapton del llaüt"

Marwan

Dissabte 15 de desembre, 20.30 h - Sala Montsalvatge - Preus: 17 i 20 euros

D´ascendència palestina, ha aconseguit convertir-se, gràcies al boca orella, en un dels cantautors més reconeguts de l´Estat espanyol

Cor Geriona

Dissabte 22 de desembre, 19h - Preus: De 8 a 15 euros

Aquest Nadal torna el ja tradicional concert de Nadal dels tres cors Geriona. Faran un passeig entre quatre musicals ben coneguts.