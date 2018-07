Enciclopèdia Catalana coeditarà el Premi Sant Jordi durant tres anys

El grup Enciclopèdia Catalana ha resultat l'editorial guanyadora del concurs convocat per Òmnium Cultural per a la coedició del Premi Sant Jordi de novel·la, que publicarà les pròximes tres edicions. D'aquesta manera, Enciclopèdia Catalana rellevarà l'editorial Proa en l'edició d'aquest guardó, després d'haver finalitzat el 2017 el conveni que tenia amb Òmnium Cultural.

Per a l'edició del pròxim Premi Sant Jordi, Òmnium va canviar les bases de la convocatòria i va especificar que l'edició de la novel·la guanyadora estava oberta a totes les editorials que tinguessin la seva seu física i fiscal en territoris de parla catalana, cosa que des d'alguns àmbits es va interpretar com un veto a les editorials en català del grup Planeta, entre les que hi figura Proa. Aquesta interpretació va ser desmentida posteriorment des d'Òmnium Cultural, que va aclarir que Proa complia «tots els requisits de les bases» per presentar-se al concurs públic per editar el premi Sant Jordi.

Coneguda ara la decisió final del concurs, el president d'Enciclopèdia Catalana, Xavier Cambra, va comentar ahir que assumeixen el repte amb «molta il·lusió i responsabilitat».