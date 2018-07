Eva Baltasar enceta el cicle Punt de Lectura d'Agullana

L'escriptora Eva Baltasar, recentment guardonada amb el premi Llibreter 2018, va encetar divendres passat als jardins de la Concòrdia d'Agullana el cicle Punt de Lectura. L'autora de Permagel va explicar que aquesta primera novel·la havia sorgit «una mica per casualitat» quan, per recomanació d'una psicòloga, havia començat a escriure amb intenció terapèutica una mena d'autobiografia. No obstant això, segons Baltasar, «la veu narrativa en primera persona es va anar rebel·lant a poc a poc i va anar construint un relat que desbordava la intenció inicial i esdevenia un projecte clarament creatiu». A partir d'una primera versió «escrita a raig», Baltasar va comentar que després va sotmetre el material a un llarg procés de refinament del llenguatge. «És com si narrativa i poesia s'haguessin trobat i treballat juntes» va dir. Més enllà d'explicitar algunes diferències entre escriure prosa o poesia, relatives al ritme de treball que exigeix cada un d'aquests gèneres, Baltasar va explicar que, en aquesta ocasió, ha descobert «la gran importància que té la col·laboració amb l'editor» i va aprofitar per agrair a Maria Bohigas de Club Editor totes les aportacions fetes per millorar la seva obra. El cicle Punt de Lectura celebrarà aquest divendres, dia 3, la seva segona sessió, amb la participació de Gaspar Hernàndez, autor de La dona que no sabia plorar.