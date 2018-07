La UNED Girona estrena el Grau en Criminologia

Criminologia serà una nova opció formativa pels estudiants de la UNED Girona a partir del curs 2018-19. Aquesta nova titulació s'afegirà als graus ja disponibles i es preveu que arribin a la vintena d'opcions per al curs vinent. Una altra de les novetats pel proper curs és el nivell C2 d'anglès.

El nou Grau en Criminologia seguirà la metodologia de la UNED i permetrà cursar aquesta nova titulació mitjançant la tutorització personalitzada i classes campus. Això permet que no hi hagi una xifra mínima ni màxima d'inscrits i personalitzar l'aprenentatge a cada un dels alumnes. La incorporació d'aquesta nova titulació referma l'aposta de la UNED Girona per la formació en el món legal i jurídic.

A més del clàssic Grau en Dret, una de les primeres formacions universitàries que es van oferir a comarques gironines, s'uneixen els Graus en Ciències Polítiques i de l'Administració i, Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques. La incorporació del Grau en Criminologia suposarà la quarta titulació del ram legal.

Els cursos d'idiomes de la UNED Girona, sota el nom CUID, ofereixen diferents nivells: elemental (A1), bàsic (A2), intermedi (B1), avançat (B2), superior (C1) i Màster of Profiency (C2). Cal destacar que els estudiants del centre tenen un preu bonificat per a cursar idiomes, però els estudiants, personal i professorat de la Universitat de Girona, en virtut de conveni entre les dues Universitats, també tenen el mateix preu. La matrícula d'idiomes començarà el 3 de setembre.

La UNED ja ha obert el període de matrícula als estudis de Graus, Postgraus i cursos d'accés universitari per a majors de 25 i 45 anys; i restarà obert fins al 23 d'octubre. El centre associat de la UNED a Girona, que el passat 2016 va commemorar els 40 anys des de la seva creació, segueix d'aquesta manera apostant pel creixement.