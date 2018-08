El film argentí «El amor menos pensado» inaugurarà el 66 Festival de Sant Sebastià

La pel·lícula argentina El amor menos pensado, òpera prima de Juan Vera protagonitzada per Ricardo Darín i Mercedes Morán, inaugurarà el 66è Festival de Sant Sebastià, que se celebrarà del 21 al 29 setembre. En un comunicat, des del Zinemaldia han informat que aquesta pel·lícula, que competirà per la Concha d'Or, suposa el debut en la realització del guionista i productor Juan Vera. Vera ha estat coproductor de Zama, dirigida per Lucrecia Martel, així com d' Elefante blanco i Carancho de Pablo Trapero. La seva òpera prima com a director està protagonitzada per Mercedes Morán i el Premi Donostia Ricardo Darín, qui també s'ha involucrat com a productor al costat del seu fill, Chino Darín.

La història se centra en una parella que, després de 25 anys de matrimoni, travessa una crisi que els condueix a la separació i a interrogar-se sobre l'amor, el desig i el pas del temps. Mercedes Morán (Villa Dolores, Argentina, 1955) ha treballat amb cineastes llatinoamericans com Lucrecia Martel, Juan José Campanella, Walter Salles, Ana Katz ( Los Marziano, Secció Oficial 2011) o Pablo Larraín, i el seu treball a Sueño Florianópolis li ha valgut aquest any el premi a la millor actriu al Festival de Karlovy Vary. També ha estrenat el 2018 El Ángel, presentada a Un Certain Regard i que es projectarà a Perlak.

Per la seva banda, Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) va rebre l'any passat el Premi Donostia en reconeixement a una carrera en què ha treballat amb cineastes com Adolfo Aristarain, Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Trapero, Cesc Gay o Santiago Mitre. Les seves pel·lícules han estat molt presents a Sant Sebastià en les últimes dues dècades ja que ha competit quatre vegades en la Secció Oficial, va ser jurat el 2012, i ha obtingut la Concha de Plata al millor actor ex aequo amb Javier Cámara per Truman.