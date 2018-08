Peralada dedica dues nits a la música de Händel en una «festa barroca»

El Festival Castell de Peralada acollirà el diumenge 5 i el dimecres 8 d'agost dues òperes de Georg Friederich Händel en una "festa barroca". La primera, 'Rinaldo', en versió concerto amb direcció artística, escènica i interpretació del contratenor Xavier Sabata; i la segona, 'Acis & Galatea', amb direcció de Rafael R. Villalobos.

En roda de premsa aquest dijous, Villalobos ha batejat el cap de setmana com a "festa barroca", i ha celebrat que totes dues peces donaran una mostra bastant completa de l'obra handeliana, i ha destacat com el compositor s'esforça a representar la naturalesa.

"Teníem clar que volíem representar la naturalesa en un mitjà asèptic", ha dit Villalobos, que desplegarà la producció al Claustre del Carme, i que serà una lectura entorn d'un llit que remet a una representació de la naturalesa.

El director musical, Fausto Nardi, ha explicat que aquesta òpera és una de les que més èxit ha tingut, i ha agregat que ells interpretaran la versió original de 1718 com a "aniversari de la seva primera execució", malgrat que existeixen diverses versions de l'òpera.

A part de dirigir 'Acis & Galatea', Villalobos s'encarregarà del vestuari, mentre que l'escenografia anirà a càrrec d'Emanuele Sinsi; la música sonarà de la mà del conjunt musical Vespres d'Arnadí, i la veu comptarà amb la interpretació del tenor Roger Padullés, la soprano Lucía Martín-Carton, el tenor Víctor Sord, el contratenor Hugo Bolívar i el baríton Josep-Ramon Olivé.

El director del festival, Oriol Aguilà, ha destacat que l'òpera és una producció pròpia del festival, incidint en el seu objectiu de creació de "quilòmetre zero".



Rinaldo, en versió concerto



D'altra banda, el contratenor Xavier Sabata ha dit que com la seva, 'Rinaldo', és una òpera barroca bastant llarga --unes tres hores--, encara que sigui en versió concerto, té elements escènics "perquè la narrativa quedi molt clara per al públic".

Ha avançat que hi haurà una interacció entre els cantants perquè s'entengui la seva forma de ser, i ha dit que hi haurà un tractament de l'espai des del punt de vista teatral, que donarà lloc a una festa, en un terreny molt seductor: "Serà un híbrid tal com ho podia veure una família noble a casa seva".

Aquesta òpera, que podrà veure's a l'Església del Carme, tindrà "tots els colors" vocals, de manera que explica també amb la soprano Núria Rial, la contraalto Hillary Summers, la mezzosoprano Mary-Ellen Nesi, el tenor Juan Sancho i el baríton Josep-Ramon Olivé.

L'òpera tindrà direcció musical de Dani Espasa i comptarà amb Vespres d'Arnadí, amb 23 músics i "ocupant un espai important de l'escenari", que han actuat a Peralada en diverses ocasions després del seu debut el 2015 al costat de Xavier Sabata.

De 'Rinaldo', Sabata ha destacat que desplega un bon barroc operístic, i ha dit que comença a estar "fart" del sentiment d'inferioritat que hi ha a Espanya, ja que poden fer coses bones i fins i tot millors que a fora.

Ha recordat que sempre ha fet una versió mixta, i que la que presentarà a Peralada és molt humanitzada, i que tindrà un gran eclecticisme musical: "Elegant però una mica irreverent", ha descrit Sabata.