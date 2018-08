La pianista gironina Maria Canyigueral inaugura avui el 8è Festival de Cervià

La pianista Maria Canyigueral serà l'encarregada d'inaugurar avui a les 22 h de la nit, a l'església del Montestir, la 8a edició del Festival de Cervià, que aquest any comptarà amb la presència de músics consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. L'esdeveniment també representa una finestra de promoció per a joves talents, com va suposar per a Canyigueral l'edició de 2016. Aquesta la seva segona actuació de la pianista de Bordils dins del marc del Festival.

Premiada en concursos internacionals, el 2010 Canyigueral va ser finalista del XII Concurs Internacional de piano de Lille (França). L'any 2012, va obtenir el segon premi al Wilfrid Parry Prize de Londres, juntament amb la violinista Marisol Lee. El 2013 va rebre el segon premi al Max Pirani Trio Prize de Londres, amb Ianthe Ensemble i el 2014 va rebre el segon premi al Concurso Internacional de Música de Cámara «Antón García Abril» de Granada.

La pianista gironina, que ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional al Regne Unit, obrirà el festival amb un recital format pels Nocturns 2 i 4 de Blancafort, Cançons i Danses de Mompou el 6 Bagatel·les, op. 126 de Beethoven i l'Allegro de concert, op. 46, de Granados.