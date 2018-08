Cartier-Bresson i Samuel Aranda, protagonistes de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell

La 10a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell (Baix Empordà) obre les portes aquest dissabte amb les exposicions d'Henri Cartier-Bresson i Samuel Aranda com a grans protagonistes. Del fotògraf francès es presenten un recull de les instantànies més representatives de la seva carrera. Aranda, per la seva banda, ha preparat una col·lecció inèdita expressament per a la Biennal: 'Ecosistema 19+1. Fotografia en els límits'. La del retratista de Santa Coloma de Gramanet no és l'única exposició que s'estrena. En concret, set de les onze presentacions són inèdites. Una de les més destacades, segons explica Maria Planas, una de les organitzadores de la Biennal és 'Costa Brava Show', un recull de fotografies del propi Xavier Miserachs que encara no s'havien exposat mai. "Li hem volgut retre un homenatge, ara que fa 20 anys de la seva mort", ha reblat Planas.