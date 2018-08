El Gínjol torna a La Societat de Maçanet amb el reeixit musical «Fil a l'agulla»

El Grup de Música i Teatre El Gínjol convida tothom a gaudir i ballar al millor ritme de la música dels anys vuitanta a Maçanet de la Selva. La companyia teatral torna al municipi selvatà amb el seu espectacle musical Fil a l'agulla, que es representarà avui dissabte a 2/4 de 10 de la nit i demà diumenge a les 6 de la tarda. Ambdues representacions tindran lloc al teatre La Societat de Maçanet de la Selva, i el preu de l'entrada general és de 8 euros, amb preu reduït -6 euros- per als socis del centre.

Fil a l'agulla, que es va estrenar l'any passat al municipi, és una divertida producció del Grup de Música i Teatre El Gínjol emmarcada en la 22a edició del Festival de Varietats organitzat per l'Ajuntament de Maçanet de la Selva. El públic podrà escoltar a una quarantena de persones cantant en directe alguns dels temes més populars de la música de finals dels setanta i els vuitanta. Així, sonaran cançons emblemàtiques firmades en el seu moment per formacions com Queen, Alaska, Abba o Bonney M., entre d'altres. Totes les lletres de les cançons han estat adaptades per a l'ocasió.

Es tracta ja del cinquè musical que produeix el Grup de Música i Teatre El Gínjol, després de Històries de Bar, 5 i entrem!, Terra de Llegendes i La Nit del Giny.