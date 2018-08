Jordi Roca dedica un gelat Alacant, inspirat en «la cara del moro»

El pastisser d´El Celler de Can Roca, Jordi Roca, ha dedicat un gelat a la ciutat d´Alacant, una de les quatre on té un establiment de la seva cadena de gelateries Rocambolesc ( els altres són a Girona, Barcelonai Madrid). «La cara del moro» és un gelat amb gust d´orxata i torró que s´inspira en una muntanya que hi ha a la localitat, amb una forma que recorda una cara i sobre la qual hi ha una llegenda que parla dels amors frustrats entre la filla d´un califa i un noi. D´aquesta manera, Jordi Roca i la seva dona i coresponsable de Rocambolesc, Alejandra Rivas, segueixen fidels a la tradició de dedicar un gelat a les ciutats on obren un establiment. A Girona, el primer que van inaugurar fa sis anys, està dedicat al Cul de la Lleona i és de poma i bergamota; el de Madrid està inspirat en El Oso y el Madroño i té gust d´arboç i préssec; i el de Barcelona, el dit de Cristòfor Colom, és de xocolata, oli i sal.





A punt un nou establiment a madrid

Se sabia que Rocambolesc obriria una segona gelateria a Madrid, però encara no s´havia fet públic a on. I el mercat de San Miguel ha anunciat a través de Twitter que aquest nou local serà allà. «Ens fa molta il·lusió donar la benvinguda al #MercadoDeSanMiguel a @RRRocambolesc. Molt aviat podreu visitar la seva parada i us podem assegurar que estan tan emocionats com nosaltres», escrivien els responsables.