El nou Video Instan Cafè-Cinema estrena local i filosofia a Barcelona

«El videoclub ja funciona al 100%, amb les prop de 45.000 pel·lícules del catàleg a les prestatgeries i la cafeteria gairebé acabada», anuncia amb satisfacció Aurora Depares. Filla dels fundadors de Video Instan i factòtum del trasllat de l'històric local del carrer Enric Granados a la seva nova seu al carrer Viladomat 239, Depares té bones sensacions pocs dies després d'obrir.

En un recés dels últims preparatius abans d'estrenar la cafeteria, la propietària del rebatejat Video Instan Cafè-Cinema explica el com i el per què de la reorientació del negoci, més enllà del trasllat forçós degut a un augment inassumible del lloguer. El vell videoclub situat al centre de Barcelona, el més antic de tot l'Estat, reneix ara com a espai social.

«Si bé és cert que encara es lloguen pel·lícules, això no és suficient per mantenir el negoci», assumeix l'Aurora. Per aquesta raó, ella va veure en el trasllat (no desitjat) una oportunitat per unir en un mateix espai «tres activitats que a tots ens agrada compartir». I així és com va començar la recerca d'aquest nou local, de 320 metres quadrats, i va llançar una campanya de micro-mecenatge per difondre el projecte i recaptar, finalment, més de 40.000 euros aportats per 638 mecenes.

El passat 18 de juliol el videoclub va obrir portes a la seva nova ubicació, tot i que la cafeteria i la sala de projeccions no es van posar en marxa fins dijous passat.