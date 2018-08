Palamós estrena dimecres la segona edició del So de Cobla

La segona edició del festival Amb So de Cobla que se celebra a Palamós (Baix Empordà) comptarà amb les estrenes en exclusiva de KIRINEOC i The Cobla Sound Fanfare. El primer espectacle és un encàrrec del festival a l'acordionista basc Kepa Junkera i compta amb la col·laboració de la Cobla Sant Jordi. Segons ha explicat el codirector de l'esdeveniment, Adrià Bauzó, en aquest treball Junkera «aprofundeix en el que ja va realitzar d'aproximació a la música tradicional catalana» durant el seu anterior disc. El concert es farà el divendres 10 d'agost al parc del Convent dels Agustins.

De tota manera, Amb So de Cobla vol mantenir la tradició sardanista de les cobles i per això el concert inaugural del certamen, que es farà el dimecres 8 d'agost, estarà protagonitzat per La Principal de la Bisbal i Els Montgrins, dos dels noms de referència dins del món sardanista.

En el cas de l'estrena de The Cobla Sound Fanfare també és el resultat d'un projecte incentivat pel festival i que compta amb el fiscornaire de la Cobla Sant Jordi, Pep Moliner, al capdavant. Segons Bauzó, aquest tipus de noves formacions «han de trobar en el nostre festival un lloc on créixer». De fet, el codirector ha matisat que l'any passat ja es va convidar el grup Biflats, que és una «proposta similar» al nou projecte de The Cobla Sound Fanfare. El primer concert de la nova banda es podrà veure el dissabte 11 d'agost i es preveu que els músics es vagin desplaçant per diferents espais al llarg de l'espectacle.

Per altra banda, el concert inaugural coincideix amb el 18è Memorial Ricard Viladesau i el repertori se centrarà a homenatjar a la figura d'aquest compositor de Calonge i també tenora, ja que el 2018 es compleixen 100 anys del seu naixement. L'actuació de La Principal de la Bisbal i Els Montgrins en aquest concert és l'aportació directa que fa l'Agrupació Sardanista Costa Brava al festival. A més, durant la segona edició del festival es podrà veure l'espectacle Triple Picat, en què s'explica l'evolució de la sardana a partir de la música i dansa amb la participació d'una cinquantena de persones. La clausura del festival serà el diumenge 12 d'agost amb una exhibició de colles sardanistes, amb la col·laboració de les colles Dolç Infern de Lleida i Mirant al Cel. Per la seva banda, la Cobla Mediterrània hi posarà la música.

La segona edició de l'únic festival de cobla de tot Catalunya compta amb un pressupost de 80.000 euros i tots els espectacles són gratuïts tret de l'inaugural, que tradicionalment ha estat sempre de pagament. Segons el codirector del festival, arribar a la segona edició és una mostra que «malgrat l'extens i divers mapa de festivals d'estiu, encara hi ha buits» de diferents gèneres musicals per omplir. Bauzó ha reafirmat que «l'èxit de la primera edició» és la prova que calia dotar d'un espai propi el gènere de la cobla.