Un grup gironí d'origen hondureny triomfa a la xarxa amb el seu tema «Wainana»

Ariel Canelo, Alan Guzmán i Bryan Rivera, més coneguts musicalment com a Mailer, Kelson i Guzmán Li, són els autors del tema ´Wainana´, que ha entrat per la porta gran a YouTube. En una setmana, el grup hondureny d´origen gironí ha vist com les reproduccions del videoclip han anat augmentant fins a arribar a les més de 45.000 que tenen actualment.

La cançó va ser estrenada el dia 28 de juliol i és resultat de la unió de Mailer, Kelson i Guzmán Li. Aquests tres hondurenys, que viuen a Girona i Cassà de La Selva, han vist com en la seva primera col·laboració conjunta han tingut una gran rebuda entre el públic.

Tot i que els 3 cantants tenen previst continuar elaborant cançons de manera individual, en els propers mesos se centraran en la promoció d´aquest tema, que serà presentat oficialment el dia 18 d´agost al Summer Festival de Leganés, un festival d´electro i reggaeton. L´actuació estarà emmarcada a les festes del municipi madrileny.

La clau de la cançó és, precisament, la paraula del seu títol ´Wainana´, que significa ´beure´. Així, es dona un to estiuenc a un tema que ja ho és per si mateix, ja que el videoclip està gravat a una piscina privada.

La cançó compta amb el segell discogràfic de 4RiversSound, una discogràfica abans amb seu a Barcelona i ara a Girona. 4RiversSound té com a objectiu recolzar artistes joves i emergents, sempre tenint en compte els grans autors que ja han col·laborat amb la discogràfica, com per exemple ´Aliice´, una de les grans estrelles de la companyia.

El mateix segell discogràfic té un altre videoclip rodat a Girona, en aquest cas de Yael Devin & Hanoy. En ell es pot veure el Parc de la Devesa i la platja de S´agaró.