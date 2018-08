Mishima s'incorpora al cartell de l'Acústica 2018

Mishima és el darrer nom que s'incorpora al cartell de l'Acústica 2018, que se celebra Figueres del 30 d'agost al 2 de setembre. La banda liderada per David Carabén oferirà la mitjanit del 31 d'agost un concert a l'escenari de Plaça Catalunya que servirà per commemorar el desè aniversari de l'àlbum 'Set Tota la Vida' (2007), considerat un dels discs nacionals. més importants publicats en el que portem de segle XXI. Tal com han anunciat fonts de l'organització del festival, el grup barceloní "es permetrà la llicència de la nostàlgia per recordar-nos que mai ha oblidat d'on ve i, per sobre de tot, a on va". Love of Lesbian, Els Catarres, Alfred Garcia, La Raíz, Albert Pla, Joan Dausà, Quimi Portet o Doctor Prats són altres dels noms presents en l'edició d'enguany de l'Acústica.

Amb una previsió d'assistència de 100.000 espectadors com en les darreres edicions, el festival figuerenc es situa en el podi de certàmens a Catalunya només superat pel Primavera Sound i el Sònar, tots dos a Barcelona. El secret de l'èxit es basa en una programació amb el 90% d´artistes catalans, tret distintiu del festival estratègic de pop-rock de Catalunya i que compta amb el reconeixement de les administracions.

Pel que fa a la commemoració del desè aniversari de 'Set Tota La Vida', la crítica i el públic consideren el disc de Mishima com " una referència cabdal de la música popular feta a Catalunya". Produït per Paco Loco a El Puerto de Santa María, el quart àlbum compta amb temes tant recordats com 'Un tros de fang', 'La forma d'un sentit' o 'La tarda esclata'.