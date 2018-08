Tota la programació de tardor del Teatre de Bescanó

El Teatre de Bescanó ha anunciat que ha programat dotze espectacles per a la nova temporada de tardor i hivern, entre els que destaca "El Fantasma de Canterville", dirigida per Josep Maria Mestres, i "Immortal" de Bruno Oro, per erigir-se en referència del sector a Catalunya.

La primera d'aquestes obres es posarà en escena el pròxim 6 d'octubre en dues representacions, a les 18:00 i les 21:00 hores, mentre que la segona ho farà el 24 de novembre a les 20:30 hores.

La comèdia negra "Mala Broma", de Jordi Casanovas, tornarà el 14 de desembre a Bescanó, on també s'ha programat un espectacle de cinema amb música en directe.

Les companyies de Girona disposaran d'un cicle denominat "Km-0", que serà de tanta proximitat que, en dues de les obres, "Ventura" i "Fairfly", el públic estarà sobre l'escenari.

Les propostes musicals i infantils completen una aposta que, segons l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, situen el municipi "al mapa de l'oferta cultural catalana de qualitat".

Aquesta és la programació completa

Dissabte 6/10/2018 | El fantasma de Canterville | 21:00 h

Lord Canterville convida a l´empresari Hiram S. Otis i a la seva família a passar el cap de setmana al seu castell, a Anglaterra.

Dissabte 13/10/2018 | Allà on viuen els records | 21:00h

L´obra és un text dramàtic amb alguns tocs d´humor. L´acció transcorre en un pis del Call de Girona, al Carrer de la Força.

Diumenge 14/10/2018 | Pallassos de fusta | 12:00h

Monsieur Loyal convoca sobre la pista les cascades d'alegria d'uns vells pallassos de fusta. Els peixos pallasso i l'aigua ens condueixen a una altra dimensió.

Divendres 19/10/2018 | A.K.A | 21:00h

L'obra tracta d'en Carles, de l'amor, de qui és, de la seva identitat, de la seva història.

Dissabte 10/11/2018 | Fairfly | 21:00h

Quatre amics intenten organitzar-se després que l´empresa on treballen els comuniqui l´obertura d'un ERO.

Divendres 16/11/2018 | Toni Xuclà presenta, Shen Nu i altres tresors amagats | 21:00h

"Shen Nu i altres tresors amagats" és un espectacle de música en directe i cinema basat en tres històries.

Diumenge 18/11/2018 | Marcel Lázara i Júlia Arrey | 18:00h

Després de dos discos i centenars de concerts amb Txarango, Marcel Lázara presenta disc amb Julia Arrey.

Dissabte 24/11/2018 | Immortal (amb Bruno Oro) | 20:30h

Aquesta producció, dintre el Festival Temporada Alta 2018, és una comèdia dramàtica futurista on Bruno Oro es desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, patiran o s´enfrontaran a la immortalitat.

Dissabte 01/12/2018 | Ventura | 18:00h i 21:00h

Premi de l´AGT al Millor Espectacle de les Comarques Gironines 2015

Divendres 14/12 | Mala Broma | 21:00 h

És una comèdia negra que posa al límit als seus personatges

Diumenge 16/12/2018 | La nena dels pardals | 12:00h

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens

Diumenge 23/12/2018 | Les dones de Frank | 18:00h

Quatre bones amigues, recorden moments viscuts gràcies a la Nona, una dona fascinant d´orígen italià, inmigrant als Estats Units que les convidarà a fer un viatge per la vida de Frank Sinatra.