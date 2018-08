El Teatre de Bescanó acollirà dotze propostes aquesta tardor

El teatre, els espectacles familiars i la música tornaran al Teatre Bescanó en els mesos de tardor i hivern. Enguany, per a aquesta nova temporada, l'equipament ha programat fins a dotze nous espectacles que, com és habitual, combinen diversos gèneres i busquen adreçar-se a tots els públics.

La representació del clàssic d'Oscar Wilde El Fantasma de Canterville, en una versió de Joan Yago dirigida per Josep Maria Mestres, donarà el tret de sortida a la nova temporada, el dissabte 6 d'octubre, en una doble sessió a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit.

També arribarà al Teatre de Bescanó, el 24 de novembre i en el marc de la programació del festival Temporada Alta, la producció Inmortal. Es tracta d'una comèdia dramàtica futurista escrita per Marc Angelet i Alejo Levis on el popular actor Bruno Oro es desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, patiran o s'enfrontaran a la immortalitat.

La nova temporada també comptarà amb la participació del dramaturg Jordi Casanovas, que portarà fins al municipi l'espectacle Mala Broma, que ja es va representar a Bescanó el passat mes de març, i que repetirà el pròxim 14 de desembre. Es tracta d'una comèdia negra escrita per Casanovas dirigida per Marc Angelet, i protagonitzada per Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz.

Bescanó també acollirà en aquesta nova temporada un espectacle de música en directe i cinema. Serà el 16 de novembre, quan Toni Xuclà presenti Shen Nu i altres tresors amagats.

Pel que fa a les companyies gironines, a Bescanó s'hi podrà veure Allà on viuen els records, de l'agrupació Gespa Teatre de Palamós, que arribarà el 13 d'octubre i A.K.A, l'obra de Daniel J. Meyer, dirigida per Montse Rodríguez i interpretada per Albert Salazar, el 19 d'octubre. En aquesta nova temporada, com a novetat el públic estarà sobre l'escenari perquè es pugui acostar encara més als actors en dues de les obres programades: Ventura i Fairfly. Ventura, de Cristina Clemente i dirigida per Víctor Muñoz, es podrà veure l'1 de desembre en dues sessions, mentre que Fairfly, de la companyia La calòrica, es representarà el 10 de novembre.

En l'apartat musical destaquen les actuacions el concert de Nadal de la mà de Les dones de Frank, el 23 de desembre, i de Marcel i Júlia, el 18 de novembre, que presentaran un nou projecte conjunt sorgit de la seva experiència a Brasil.

El 16 de desembre es podrà veure el teatre musical infantil La Nena dels Pardals i també per als més petits, un espectacle de Titelles familiar, Pallassos de Fusta, el dia 14 d'octubre.