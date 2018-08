El Castell de Benedormiens acull una mostra d'Arranz-Bravo

El Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull, fins al 16 de setembre, una exposició que recull les creacions pictòriques més recents d'Arranz-Bravo. La mostra, que du per títol 2018, és la quarta de l'any al castell i la sisena del cicle d'exposicions al municipi, que s'estén també al parc dels Estanys i a la masia Bas de Platja d'Aro.

La mostra es va inaugurar el passat dissabte, en un acte que també va servir per presentar el catàleg commemoratiu editat per l'Ajuntament. L'exhibició està organitzada per la regidoria de Cultura i se'n pot gaudir lliurament, de dimarts a divendres (entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit) i els caps de setmana i festius (de les 11 del matí a la 1 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit).

Simultàniament, es pot visitar, a la planta superior del castell, l'espai expositiu permanent, on hi ha una selecció del Fons Municipal d'Art, configurat per obres que donen testimoni dels diversos artistes que hi han exposat en les últimes tres dècades.

Nascut a Barcelona l'any 1941, Arranz-Bravo ha exposat les seves pintures, dibuixos i escultures a múltiples institucions d'arreu del món com el museu Reina Sofía de Madrid, la Biennal de Venècia, el museu d'Art Modern de São Paulo, al Brasil, o el Palau Robert de Barcelona, entre d'altres.

L'artista també ha intervingut en molts altres mitjans: llibres il·lustrats, obres de teatre, pel·lícules i col·laboracions amb poetes. Els seus murals i escultures s'escampen pel paisatge urbà a Barcelona, i per exemple la seva famosa fàbrica Tipel a Parets del Vallès (en una col·laboració amb Rafael Bartolozzi de 1968-69) s'ha convertit en un emplaçament icònic. Obres públiques més recents com El Pont de la Llibertat i L'Acollidora, es poden veure a l'Hospitalet de Llobregat.



Una intensa activitat

Arranz-Bravo continua actualment desenvolupant una intensa carrera internacional, com ho mostren les seves exposicions més recents a galeries de Xangai, Nova York, San Francisco o a l'Institut Cervantes de Moscou. El 2009 va inaugurar la Fundació Arranz-Bravo, un espai d'art contemporani dins el recinte del Tecla Sala del'Hospitalet de Llobregat, que té el doble objectiu de difondre l'obra de l'artista i estimular la jove creació contemporània.

La seva obra forma part de les col·leccions del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía, Madrid; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona; Fundació Carmen & Lluís Bassat, Mataró; Museu de Belles Arts, Sevilla; Fundació La Caixa, Barcelona; Museu d'Art Contemporani, Vilafamés; Museu de Belles Arts, Vitòria-Gasteiz; Museu de L'Hospitalet, L'Hospitalet de Llobregat; State Tretyakov Gallery, Moscou; Getty Collection, Londres; Museu Reial de Belles Arts de Bèlgica, Brussel·les; Dutch National Opera House, Amsterdam; Haus der Kunst, Munic; Museu Olímpic, Lausana; The Buhl Foundation, Nova York.

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha programat per a aquest any un global de 15 exposicions. D'aquestes, 13 estan vinculades a les arts plàstiques i dues més a la cultura popular: el concurs de conjunts florals tot coincidint amb la diada de sant Isidre Llaurador (maig) i el cicle de Nadal amb col·lectives amb temàtiques pròpies de l'època (desembre). Just després de l'exposició d'Arranz-Bravo, serà el torn de la proposta fotogràfica Keep it wild de Patricia de Solagues (del 22 de setembre al 21 d'octubre) i, darrerament, la simultània de Joan Raset, pintura i Vincenzo Carmenati, escultura (del 27 d'octubre al 25 de novembre).

Paral·lelament, el parc dels Estanys de Platja d'Aro, acull aquest any dues mostres d'escultura de gran format a l'aire lliure. Fins al passat 29 de juliol hi havia exposades d'obres de l'escultora Rosa Serra, i partir d'aquest proper dissabte, dia 11 d'agost, i fins al mes de gener de l'any vinent ho faran una quinzena de peces de l'artista Manel Àlvarez.