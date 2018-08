Gaspar Hernàndez parla de la seva última novel·la al Punt de Lectura

Hernàndez va parlar de la novel·la «La dona que no sabia plorar».

L'escriptor Gaspar Hernàndez va protagonitzar el passat divendres la segona sessió del cicle Punt de Lectura, que durant el mes d'agost se celebra al municipi d'Agullana. Hernàndez va parlar sobre la seva darrera novel·la La dona que no sabia plorar, i va comentar que quan escriu procura ser fidel al principi que defensava en Baltasar Porcel en el sentit que «si un no és capaç de ser políticament incorrecte i transgressor, no cal que escrigui ficció narrativa».