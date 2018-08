Albert Serra prepara un film sobre la vida de Fassbinder

Mentre continua rebent premis per la seva última pel·lícula, El rei sol, el director banyolí Albert Serra ja treballa en el que serà el seu nou projecte cinematogràfic. Es tracta de Personalien, una pel·lícula que girarà al voltant de la vida del cineasta, productor, escriptor i dramaturg alemany Rainer Werner Fassbinder, autor de cintes com El soldado americano (1970) o Viaje a la felicidad de Mamá Küsters (1975). No obstant això, el film se centrarà en un dels molts muntatges teatrals creats per Fassbinder, nascut el 1945 a la localitat de Bad Wörishofen i que va morir prematurament el 1982 a Munic.

Segons assenyala el portal Cineuropa.org, el director banyolí té previst començar el rodatge d'aquest nou film el pròxim mes de setembre en diverses localitzacions de la ciutat de Berlín. El projecte, una coproducció d'Andergraun Films i finançat per productors francesos, tornarà a comptar amb Lluís Serrat i Xavier Gratacós com a actors amateurs de protagonistes, com ja va succeir amb El rei sol, pel·lícula premiada el passat mes de juliol al Festival Internacional de Marsella.

Serra ha escollit Berlín com a escenari del rodatge d'aquesta nova pel·lícula. A la capital alemanya, el banyolí va estrenar-hi, el passat 22 de febrer, la seva obra teatral Liberté, una peça protagonitzada pels actors Helmut Berger, Stefano Cassetti i Johanna Dumet, ambientada a l'Alemanya de 1774 i amb un grup de llibertins francesos de protagonistes, escapats del govern ultraconservador de Lluís XVI tot intentant exportar-hi la seva filosofia.