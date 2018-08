El garrotxí Adrià Gamero participarà a la XXI Biennal d'art contemporani

Sant Cugat del Vallès acollirà a partir del mes de setembre la XXI Biennal d'art contemporani català, en què s'exhibirà l'obra d'onze artistes d'arreu de Catalunya en una exposició al Centre d'Art Maristany. La mostra es podrà veure del 6 de setembre al 4 de novembre i, en paral·lel, se celebraran una sèrie de d'activitats i conferències culturals. Creada l'any 1977, es tracta de la biennal d'art més antiga de l'estat espanyol.

Entre els onze artistes seleccionats en aquesta edició, tots ells menors de 35 anys, destaca el garrotxí Adrià Gamero. La resta de seleccionats són Guillem Arquer, de Sant Fost de Capsentelles; Mariona Berenguer, de Sant Cugat del Vallès; Irene Bou, de Mataró; Anna Ill, de Vilanova i la Geltrú; Carles Llonch, de Lleida; Joan Pallé, de Badalona; Anna Pascó, d'Esplugues de Llobregat; Yurian Quintanas, de Tona; Eduardo Ruiz, de Barcelona; i Sebastián Ruiz, de Montcada i Reixach. Tots ells van ser seleccionats pel jurat d'entre les més de 68 candidatures presentades enguany.

El comitè d'experts encarregat de seleccionar els artistes en aquesta edició l'han integrat Manuel Aramendía, vicedegà de Cultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona; Aida Marín, historiadora d'Art i comissària (Reus); Albert Mercadé, director de la Fundació Arranz-Bravo (l'Hospitalet de Llobregat); Ricard Planas, director de Bonart (Girona); Jesús Vilamajó, director de l'Embarrat (Tàrrega) i Josep Canals, galerista i fundador de la Biennal d'Art Contemporani.



Un garrotxí emergent

Nascut el 1988 a Olot, Adrià Gamero és avui dia un dels artistes amb més projecció de la demarcació. La seva obra es caracteritza per l'exploració de territoris perifèrics entre la natura i l'urbs, dirigint així la mirada de l'espectador cap a la relació de l'home amb el territori, el canvi d'usos i les conseqüències de la intervenció. El seu objectiu és descobrir realitats que tenen poca visibilitat en la nostra cultura. El seu treball es basa en la confecció d'imatges a través de fotografies usant la tècnica de la xilografia. Gamero ha recollit uns quants premis en els darrers temps, entre els quals destaquen el XVII Certamen de Gravat José Caballero, que atorga l'Ajuntament de Las Rozas (Madrid). El garrotxí es va emportar el guardó en l'edició de 2016.

La Biennal d'art contemporani català es va crear el 1977 a Sant Cugat del Vallès dins el marc del Congrés de Cultura Catalana, celebrat aquell mateix any per donar valor a la producció jove i als artistes emergents de Catalunya. L'esdeveniment va néixer amb la voluntat de potenciar la carrera professional dels artistes catalans, apropar l'art al públic jove i donar accessibilitat a tot el territori. La cita té caràcter itinerant i, després del seu pas per Sant Cugat, viatja fins a altres ciutats catalanes.

En aquests anys, han participat a la Biennal artistes catalans que avui dia gaudeixen d'un important reconeixement, com Ignasi Aballí, Susana Solano, Tom Carr, Perejaume, Amèlia Riera, Josep Grau Garriga, Leandre Cristòfor, Armand Cardona Torrandell o M. Assumpció Raventós.